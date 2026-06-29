Unentschieden gegen Regionalligisten – Geretsried mit deutlicher Verbesserung Torloses Remis von Rudi Stallein · Heute, 09:06 Uhr · 0 Leser

Defensiv standen die Geretsrieder beim torlosen Remis in Landsberg sehr gut, doch auch offensiv machten Srdan Ivkovic (am Ball) in diesem Testspiel auf sich aufmerksam. – Foto: Rudi Stallein

Defensivstarker TuS Geretsried spielt 0:0 beim Regionallisten TSV Landsberg.

Mit einem torlosen Remis sind die Bayernliga-Fußballer des TuS Geretsried vom Testspiel bei Regionalliga-Aufsteiger TSV Landsberg zurückgekehrt. Und der Coach zeigt sich nicht unzufrieden mit dem Auftreten seines Teams, das sich die Beanstandungen nach der 1:2-Niederlage eine Woche zuvor gegen den TSV Murnau offenbar zu Herzen genommen hatte. „Das war eine deutliche Leistungssteigerung“, stellt Martin Grelics fest, dass „das Hauptthema, in Kompaktheit verteidigen“, der neuformierten Mannschaft beim zweiten Auftritt recht erfolgreich umgesetzt wurde. „Wir haben nicht hinten einen Bus geparkt, sondern schon immer wieder die Höhen angepasst“, konkretisiert der TuS-Trainer. Fr., 26.06.2026, 19:30 Uhr TSV Landsberg TSV Landsb. TuS Geretsried Geretsried 0 0 Abpfiff Besonders gefallen hat dem 40-Jährigen, dass insgesamt auch „die nötige Einstellung da war, auch wenn wir vor allem in der ersten Halbzeit weniger Ballbesitz hatten“, meint Grelics. Als „sehr positiv“ wertete er, dass die Defensivarbeit insofern Früchte trug, dass „wir nur wenig zugelassen haben“. Wenngleich etwas Glück dazugehörte, dass am Ende die Null stand. Gut 70 Minuten waren gespielt, als die Gastgeber ihren größten Hochkaräter nicht in einen Torerfolg ummünzen konnten: Torhüter Lukas Günther war bereits geschlagen, doch die Geretsrieder Neuzugänge Christoph Siebler und David Luburic verhinderten gemeinsam auf der Torlinie einen möglichen Rückstand. „Das war eine bezeichnende Szene“, stellt Grelics fest. „Sie wollten das Tor unbedingt verteidigen.“