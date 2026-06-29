Unentschieden gegen Regionalligisten – Geretsried mit deutlicher Verbesserung

Defensivstarker TuS Geretsried spielt 0:0 beim Regionallisten TSV Landsberg.
Mit einem torlosen Remis sind die Bayernliga-Fußballer des TuS Geretsried vom Testspiel bei Regionalliga-Aufsteiger TSV Landsberg zurückgekehrt. Und der Coach zeigt sich nicht unzufrieden mit dem Auftreten seines Teams, das sich die Beanstandungen nach der 1:2-Niederlage eine Woche zuvor gegen den TSV Murnau offenbar zu Herzen genommen hatte. „Das war eine deutliche Leistungssteigerung“, stellt Martin Grelics fest, dass „das Hauptthema, in Kompaktheit verteidigen“, der neuformierten Mannschaft beim zweiten Auftritt recht erfolgreich umgesetzt wurde. „Wir haben nicht hinten einen Bus geparkt, sondern schon immer wieder die Höhen angepasst“, konkretisiert der TuS-Trainer.
Besonders gefallen hat dem 40-Jährigen, dass insgesamt auch „die nötige Einstellung da war, auch wenn wir vor allem in der ersten Halbzeit weniger Ballbesitz hatten“, meint Grelics. Als „sehr positiv“ wertete er, dass die Defensivarbeit insofern Früchte trug, dass „wir nur wenig zugelassen haben“. Wenngleich etwas Glück dazugehörte, dass am Ende die Null stand. Gut 70 Minuten waren gespielt, als die Gastgeber ihren größten Hochkaräter nicht in einen Torerfolg ummünzen konnten: Torhüter Lukas Günther war bereits geschlagen, doch die Geretsrieder Neuzugänge Christoph Siebler und David Luburic verhinderten gemeinsam auf der Torlinie einen möglichen Rückstand. „Das war eine bezeichnende Szene“, stellt Grelics fest. „Sie wollten das Tor unbedingt verteidigen.“
Luburic war auch an der aussichtsreichsten Geretsrieder Torgelegenheit beim letztjährigen Bayernliga-Konkurrenten nach etwa einer Stunde Spielzeit maßgeblich beteiligt. Nach einem Ballgewinn in der eigenen Spielhälfte verlagerte Srdan Ivkovic das Geschehen auf den linken Flügel, wo der Neuzugang vom TSV Schwaben Augsburg seinen Mitspieler Gabriel Freimuth in den Angriff einbezog. Dieser legte von der Grundlinie quer auf den mitgelaufenen Luburic, der jedoch im Zentrum wenige Zentimeter am Ball vorbeirutschte. Angesichts der äußeren Umstände aufgrund der brutalen Temperaturen in den frühen Abendstunden „war das sehr gut“, zog der Coach ein positives Fazit.
Der nächste Test für die Grelics-Truppe steht bereits am kommenden Dienstagabend im Plan: Gegner im Isaraustadion ist dann der FC Penzberg (19 Uhr).