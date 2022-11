Unentschieden gegen Nieder-Ofleiden

Gegen die Gäste aus dem Vogelsberg kam die erste Mannschaft der SG RBS am vergangenen Sonntag nicht über ein 1:1 hinaus. Gegen gut sortierte Gäste konnte die SG-Offensive nicht ihre gewohnte Stärke entfalten und kam in Durchgang eins nur zu wenigen Chancen. Die größte Chance hatte Tom Becker in der 26. Minute nach Flanke von Niklas Albach. Der Versuch ging allerdings über das Gästetor. Neun Minuten später kamen die Gäste zur Einschusschance nach einer Ecke. Der gegnerische Spieler war allerdings sichtlich überrascht, dass die Flanke durchkam und konnte den Ball ebenfalls nur über dem Tor platzieren.