Unentschieden Gegen Minikin

– Foto: Bernhard Schramma

Thalmassing erwischte einen sehr guten Start in die Partie und machte von Beginn an deutlich, dass man die drei Punkte mitnehmen wollte. Bereits in der ersten Minute legte Grundler den Ball auf Hofer, der vor Dürrschmidt nur knapp verpasste. Nur eine Minute später folgte die nächste Großchance: Grundler Flo zog aus rund 16 Metern ab, sein Abschluss wurde noch leicht abgefälscht und ging knapp am rechten Pfosten vorbei. In der dritten Minute hatte Thalmassing nach einer Ecke erneut die Führung auf dem Kopf, doch Grundler verpasste nur knapp.

Nach einem ordentlichen Start in die noch junge Saison ging es für den FC Thalmassing gegen den Absteiger aus Mintraching. Personell konnte Thalmassing nahezu aus dem Vollen schöpfen, lediglich Johannes Zelzer fehlte. Die Tabellensituation sieht zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison bereits ordentlich aus, mit einem weiteren Erfolg wollten die Roosters ihre Position weiter verbessern.

Mintraching brauchte etwas, um in die Partie zu kommen. In der zehnten Minute gab es die erste gefährliche Aktion der Heimelf. Maximilian Schweiger stand nach einem guten Angriff frei vor dem Tor und versuchte es mit dem Außenrist aus 16 Metern, setzte den Ball jedoch knapp am linken Pfosten vorbei. Drei Minuten später hatte Thalmassing Glück: Nach einem Abpraller von Zeitler landete der Ball bei Minikin, diezum vermeintlichen Ausgleich trafen. Der Treffer wurde jedoch wegen Abseits zurückgenommen.

In der fünften Minute war es dann soweit. Grundler Flo trat eine Ecke direkt auf das Tor und überraschte damit den Mintrachinger Schlussmann. Der Ball schlug direkt im Tor ein – 0:1 für Thalmassing.

Thalmassing blieb zunächst die gefährlichere Mannschaft. In der 20. Minute setzte sich Nöllgen nach einem Fehler von Dirschl gut durch und brachte den Ball scharf vor das Tor. Wittl hatte aus kurzer Distanz die große Chance auf das 0:2, setzte den Ball jedoch deutlich über das Tor. Nur eine Minute später scheiterte Hofer mit seinem Abschluss direkt an Dürrschmidt.

In der 22. Minute fiel dann doch das zweite Tor. Nesslauer spielte den Ball auf Hofer, der ihn einmal aufdoppeln ließ und anschließend volley abzog. Der Abschluss schlug unhaltbar unter der Latte ein – ein sehenswertes Tor zum 0:2.

Nach der Trinkpause wechselte Thalmassing: Andreas Hofer ging vom Feld, Lucas Wiedemann kam in die Partie. Anschließend verlor der FCT etwas den Zugriff und Mintraching wurde stärker. In der 31. Minute musste Stock nach einer Ecke von Minikin erneut zur Ecke klären. Die anschließende Hereingabe fand Pielmeier, dessen Kopfball ins lange Eck zum 1:2 einschlug.

Thalmassing versuchte zu antworten. Eisenhut zog in der 34. Minute aus rund 25 Metern ab, doch Dürrschmidt hatte keine Probleme mit dem Abschluss. Drei Minuten später sah Nesslauer Josef die Gelbe Karte. Den anschließenden Freistoß aus rund 20 Metern konnte Zeitler sicher entschärfen.

Kurz vor der Pause wurde es noch einmal gefährlich vor dem Thalmassinger Tor. Balk verpasste eine Hereingabe von Schweiger, der zuvor allerdings deutlich im Abseits gestanden hatte. Auf der Gegenseite kombinierten sich Nöllgen und Messer über die rechte Seite nach vorne. Messer brachte den Ball anschließend scharf vor das Tor, fand dort jedoch keinen Abnehmer.

Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel kam Thalmassing wieder besser aus der Kabine. In der 47. Minute zirkelte Grundler einen Freistoß gefährlich in den Strafraum, Wittl setzte seinen Kopfball jedoch haarscharf über die Latte. Vier Minuten später lief ein guter Angriff der Roosters über Wiedemann und Martinez, dessen Abschluss knapp am rechten Pfosten vorbeiging.

Dann der Rückschlag: In der 52. Minute zeigte der Schiedsrichter nach einem Foul von Grundler an Dürrschmidt auf den Punkt. Minikin ließ sich die Chance nicht nehmen und verwandelte den Foulelfmeter zum 2:2-Ausgleich.

Thalmassing ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und blieb offensiv gefährlich. In der 57. Minute ging ein starker Abschluss aus rund 17 Metern haarscharf am linken Pfosten vorbei. Nur eine Minute später steckte Nöllgen den Ball auf Hofer durch, der frei vor Dürrschmidt auftauchte, aber am Mintrachinger Keeper scheiterte.

Auch Mintraching hatte nun seine Möglichkeiten. In der 64. Minute lief Kastenmeier Daniel alleine auf Zeitler zu, doch der Thalmassinger Schlussmann blieb im Eins-gegen-Eins Sieger und hielt seine Mannschaft im Spiel.

Nach der zweiten Trinkpause wurde die Partie wieder etwas offener. Pielmeier versuchte es in der 74. Minute mit einem Abschluss für die Heimelf, setzte den Ball jedoch über das Tor.

In der 77. Minute hatte Thalmassing dann die große Chance auf den Siegtreffer. Eisenhut traf mit seinem Abschluss zunächst die Latte. Anschließend wurde er im Strafraum zu Fall gebracht – eine Situation, bei der sich der FCT durchaus einen Elfmeter hätte vorstellen können. Der Pfiff blieb jedoch aus.

In der Nachspielzeit bekam Thalmassing nach einer Ecke noch einmal eine Möglichkeit. Stock versuchte es aus der zweiten Reihe, setzte den Ball jedoch über das Tor. Kurz darauf war Schluss.

Am Ende steht ein leistungsgerechtes Unentschieden. Thalmassing zeigte vor allem in der Anfangsphase eine starke Leistung und führte zwischenzeitlich mit 2:0, musste sich nach dem Ausgleich aber mit einem Punkt zufriedengeben. Auch wenn erneut der Sprung zu drei Punkten verpasst wurde, nimmt der FCT einen wichtigen Zähler mit und bleibt in der Tabelle gut dabei.

Am Sonntag um 16 Uhr geht es am Sauberg in Thalmassing weiter. Dann wartet mit Brennberg ein direkter Tabellennachbar, der aktuell punktgleich mit den Roosters steht. Dort soll dann endlich der nächste Dreier eingefahren werden.