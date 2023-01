Unentschieden gegen Drittligisten im letzten Test Mit einem 0:0 trennt sich der FC Carl Zeiss Jena vom Drittligisten FSV Zwickau und beendet damit seine Rückrundenvorbereitung.

Nun setzt die Zeiss-Elf in der kommenden Woche den Fokus auf das Nachholspiel bei Hertha BSC II am kommenden Sonntag um 13 Uhr.

Jenas Testspielgegner, Drittligist FSV Zwickau, eröffnete bereits am Vortag das Drittligageschehen und musste dabei zuhause eine empfindliche 0:1-Niederlage gegen den VfB Oldenburg kassieren. Trainer Joe Enochs nutzte den Test im Ernst-Abbe-Sportfeld, dem ca. 300 Zuschauer beiwohnten, um den Akteuren, die gegen Oldenburg wenig oder gar nicht spielten, Einsatzzeiten zu ermöglichen.

Der FCC musste noch auf Vasileios Dedidis verzichten, der sich zu Beginn der Woche zu Untersuchungen in München aufhielt und zu Beginn der kommenden Woche wieder vollumfänglich mittrainieren wird. Ebenfalls - und das längerfristig - fehlte Ogulcan Tezel. Der Pechvogel dieser Saison hat eine Knieverletzung und fällt deshalb wiederholt aus. Wie zuletzt auch ließ FCC-Trainer René Klingbeil taktisch in einem 4-2-3-1 agieren.

Die Westsachen waren in den Anfangsminuten etwas präsenter und kamen vor allen Dingen durch die von Herrmann getretenen Standards zu guten Aktionen. Die erste wirklich große Chance hatte Pasqual Verkamp für den FCC auf dem Fuß - oder besser Kopf. Nach einer butterweichen Flanke von Kevin Wolf prüfte der eingelaufene Verkamp FSV-Keeper Hiemann, der jedoch auf dem Posten war (11.). In der Folgezeit kamen beide Teams zu guten Offensivaktionen, denen aber zumeist der letzte Pass bzw. konsequente Abschluss fehlte. So zappelte dann endlich das Netz der Zwickauer. Doch Pasqual Verkamp, der einen sehenswerten Jenaer Spielzug erfolgreich abschloss, stand beim Torschuss denkbar knapp im Abseits (38.). Die Schlussminuten des ersten Spielabschnitts gehörten dann wieder dem FSV, der daraus jedoch kein Kapital schlagen konnte. So blieb es auch nach 45 Minuten beim 0:0.

Der zweite Spielabschnitt, den beide Trainer für eine Vielzahl von Wechseln nutzten, sollte an diesem Ergebnis nichts ändern. Jena hatte nun etwas mehr vom Spiel und gefiel dabei mit guter Arbeit gegen den Ball und teils gut vorgetragenen Offensivaktionen. Doch weder dem FCC, noch dem FSV gelang es, den Ball über die Linie zu bugsieren. So blieb es nach 90 intensiven Minuten beim leistungsgerechten Remis.

Das sah auch FCC-Trainer René Klingbeil so: "Ich bin mit dem heutigen Test, bei dem wir das Hauptaugenmerk auf die Defensive gelegt haben, sehr zufrieden. Das Spiel war recht ausgeglichen mit Chancen für beide Mannschaften. Uns war wichtig - auch vor dem Hintergrund der intensiven Vorbereitung - dass wir allen Spielern die Möglichkeit geben konnten, hier Einsatzzeiten zu bekommen und sich zeigen zu können. Ein guter Test für uns."