Unentschieden gegen die Löwen-Zweite: Dieser Punkt ist ein Gewinn für Dachau 1865

Goden entwischte Manuba nur einmal gleich zu Anfang, vergab jedoch knapp. Danach machten die Löwen weiterhin Druck, was in der 17. Minute zu einem Elfmeter führte. Vendim Sinani wollte auf der linken Abwehrseite einen Angriff stoppen und spielte den Ball klar mit der Hand – eine Reflexbewegung. Den Strafstoß verwandelte Marco Mannhardt sicher mit einem Schuss flach ins linke Eck.

Dachau – Die Bayernliga-Fußbaler des TSV Dachau 1865 haben das dritte Spiel in Folge ohne Niederlage verbucht, holten damit fünf Punkt aus diesen drei Spielen. Am Samstag gab es im Stadion an der Jahnstraße ein 1:1 gegen den TSV 1860 München II.

Auf recht holprigem Rasen entwickelte sich im Stadion an der Jahnstraße ein Spiel, das vom Kampf lebte. Der Platz war nach dem vielen Regen in einem grenzwertigen Zustand, ein gutes Fußballspiel ließ er nicht zu. Mitunter schlug der Ball schon mal überraschende Richtungen ein.

Das 1:1 fast kurz vor dem Halbzeitpfiff war allerdings Folge eines schönen Spielzugs. Mohamed Bekaj köpfte aus kurzer Distanz ein. Sebastiano Nappo hatte Marcel Kosuch angespielt, der nach einem Übersteiger nach innen flankte. Der gelernte Innenverteidiger Bekaj erzielte damit bereits seinen dritten Treffer im dritten Spiel hintereinander.

In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel intensiv. 1865-Torhüter Marco Jakob lief zur Hochform auf, verhinderte trotz Top-Chancen der Löwen ein zweites Gegentor. Zudem vergaben die Gäste in einigen Szenen auch überhastet, was Trainer Schmöller an der Seitenlinie fuchsteufelswild werden ließ.

Am Ende wäre ums Haar noch der Siegtreffer für Dachau gefallen. Nach einem Foul an Oliver Wargalla in der 92. Minute legte sich Vendim Sinani den Ball zum Freistoß zurecht. Aus 16 Metern zog Sinani ab, 1860-Keeper Julian Schmid konnte den Ball mit einer Glanzparade gerade noch an den Pfosten lenken.

„Das war eine mannschaftlich geschlossen gute Leistung, wir sollten so weitermachen“, sagte Dachaus Trainer Alexander Weiser nach dem Spiel. Wie erwartet hätten sich die Löwen mit vielen jungen Talenten als gut organisierte Mannschaft präsentiert. „Der Platz war sehr schwer bespielbar, aber wir haben die Situation gut angenommen und auch in der zweiten Halbzeit eine Phase überstanden, wo wir etwas um einen Gegentreffer gebettelt haben. Aber am Ende haben wir trotzdem immer einen Fuß dazwischen bekommen - oder unser Marco hat gut gehalten.“