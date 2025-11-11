Unentschieden gegen den Leader (unglücklich)

Auf dem Papier war vor dem Spiel die Favoritenrolle klar dem FC Küsnacht gegeben. 22 Punkte nach neun Spielen und Rang 1 gegenüber den 14 Punkten aus ebenso viel Spielen des FC Egg.

Doch der FC Egg der in den letzten beiden Spielen immer besser in Fahrt gekommen war, (gute Halbzeit gegen Racing und gutes letztes Spiel gegen Seefeld) wollte an diese Leistungen anknüpfen.

Achtung fertig los… keine zwei Minuten waren gespielt und durch hohes Forechecking eroberte Ashcroft den Ball. Ein Steckpass durch die noch schlafende Verteidigung des FC Küsnacht und Monaco umkurvte den Torhüter und schob zum 0:1 ein.

Der FC Egg powerte weiter. Balleroberungen, Zweikämpfe, doppeln der Spieler, enorme Laufbereitschaft. Dies alles gepaart mit Ball in den eigenen Reihen behalten sowie sauberen Pässen und unglaublichen Ballstaffetten brachten die Defensive des FC Küsnacht das eine und andere Mal ins Wanken. Schwerzmann feuerte zwei Schüsse auf das gegnerische Tor, welche nur mit zwei sensationellen Paraden des Torhüter entschärft wurden. Ashcroft, Nationalität Engländer, tanzte wie ein Brasilianer durch die Abwehr und nur das ausrutschen im letzten Moment auf dem nassen Kunstrasen verhinderte einen Rückpass auf den aufgerückten Widemann.

Küsnacht war von der Bildfläche verschwunden und Egg einfach unglaublich stark. Als dann Huber einen seiner Rush auf der Aussenbahn mit einem schönen Flachpass in die Mitte beendete und Monaco wie ein Falke auf den Ball ging und in der 29. Spielminute auf 0:2 erhöhte war dies das mindeste zu diesem Zeitpunkt. Es hätte um einiges höher sein können (oder müssen).

Weiter ging der Angriff auf das Küsnachter Tor. Egg liess ein Feuerwerk nach den andern zünden und als nach einem Eckball Casciato einen Kopfball ansetzte sagte nur die Lattenoberkannte nein zum Tor.

Als nach 33 Minuten der FC Küsnacht mit einem Entlastungsangriff bis knapp zum 16er kommen konnte wurde der Gegenspieler zu wenig attackiert. Von der Seite her nahm er Mass und sein halb Schuss – halb Lopball in die lange Ecke senkte sich ins Tor. Mit dem ersten Halbschuss in dieser Partie konnte der FC Küsnacht auf 1:2 verkürzen.

Der FC Egg, mit der Wut im Bauch, drehte nochmals auf und versuchte über aussen auf das Küsnachter Tor zu gelangen. Huber, der heute den Turbo eins ums andere Mal zündete eroberte den Ball und marschierte auf das gegnerische Tor los. Auf dem nassen Boden rutschte ihm der Ball weg und der Zusammenprall mit dem herauseilenden Torhüter hatte folgen für Huber.

Er musste beim Seitenwechsel verletzt durch Sommerhalder ausgewechselt werden. Ein Elfmeterpfiff blieb aber aus.

Somit ging es, mit knapper aber hochverdienter Führung für den FC Egg in die Pause.

Zum Start der 2ten Halbzeit versuchte der Küsnacht, teilweise durch hartes Einsteigen wieder in die Partie zu gelangen. Der FC Egg hielt dagegen und powerte weiter. Ein Foul auf der Aussenbahn am aufgerückten Guntern brachte einen Freistoss für den FC Egg. Widemann, Assistman der Vorrunde brachte eine scharfe Flanke in den fünfer hinein. Stettbacher, nach vorne geeilt, lief in den Ball und hämmerte ihn per Kopf zum umjubelten 1:3 (48. Spielminute) ins Tor.

Nun wurde es teilweise ruppig. Immer wieder versteckte kleine Fouls, jammern bei jedem Zweikampf seitens Spieler von Küsnacht erhöhten die Nervosität. Dies nicht nur bei Spielern des FC Egg.

Ein zugesprochener Freistoss von der Seite für den FC Küsnacht wurde vors Tor des FC Egg gebracht. Irgendwie konnten ihn die Spieler nicht wegbringen und auf einmal war der Ball bei der zweiten Chance im ganzen Spiel seitens FC Küsnacht im Tor. Anschlusstreffer zum 2.3.

Der FC Egg brachte frische Kräfte (Ferreira für Ashcroft und Braun für Walser) und wollte den Sack unbedingt zu machen. Erneute Chancen von Ferreira, Monaco, Casciato etc. blieben leider nur Chancen und keine Tore. Der FC Egg hatte das Spiel im Griff. Der Gegner, zwar mehr bemüht, aber eigentlich ohne klare Chancen, wurde immer wieder attackiert und die Angriffe wurden teilweise unverständlich wegen Offsides abgebremst. Weitere frische Kräfte wurden in den Schlussminuten gebracht (Lamari für Monaco und Costa für einen erschöpften, aufopfernden Casciato).

Und als man dachte, das Spiel sei zu Ende bekam Küsnacht einen Eckball zugesprochen. Der Ball wurde abgewehrt und landete direkt zu einem Küsnachter Spieler. Dieser konnte den Ball halbwegs annehmen und traf in der 91. Spielminute zwischen Feind und Freund in die untere Ecke zum sehr schmeichelhaften 3:3.

Der FC Egg warf in den Schlussminuten alles nach vorne, weil man wusste dass heute 3 Punkte mehr als verdient gewesen wären. Als dann noch das letzte, angebliche Offside seitens des Schiedsrichter gepfiffen wurde (schöne Flanke und schöne Abnahme durch Stettbacher) war das Spiel vorbei.

Fazit:

Der FC Egg hatte das Spiel mehr als dominiert und der Sieg wäre mehr als verdient gewesen.

Praktisch alles war heute richtig (ausser die Chancenauswertung).

Durch, und nur durch die Effizienz des Gegners hat es heute nicht geklappt.

Aber wenn der FC Egg so die Rückrunde spielen wird (und auch kann), dann müssen sich die Gegner warm anziehen.

Nun geht es in die verdiente Winterpause, wo man sich erholen und im Kreise der Familie ausspannen darf.

Wir wünschen allen jetzt schon frohe Festtage.