Unentschieden gegen Beuren/Rohrdorf (Bericht vom TSV Neukirch)

Auf dem tiefen und nassen Platz starteten unsere Männer in rot-weiß eindeutig besser in die Partie und hatten die gesamte erste Hälfte das Zepter in der Hand! In den ersten 20. Minuten der Partie stand man allein 4-mal vor dem gegnerischen Goalie, brachte die Pille jedoch nicht ins Tor!

Letzten Sonntag waren unsere Neukircher Buben in Beuren zu Gast. Nach der bitteren Derby-Niederlage, wo man sich einen Punkt verdient gehabt hätte sowie noch keinen Punkten, fuhr man mit Druck im Kessel ins Allgäu. Die Heimmannschaft konnte in der Woche zuvor souverän mit 6:1 gegen Wolfegg gewinnen!

Unser TSV blieb weiter die bessere Mannschaft und glich mehr als verdient in der 35. Minute aus. Ruschka setzte sich links außen durch und legte auf Jonas Müller ab. Dieser schiebt lässig ein!

Wie es so meist ist: Nicht gemachte Chancen werden bestraft! So ging die Heimmannschaft in der 21. Spielminute in Führung. Heuberger konnte den ersten Schuss noch abwehren, der Nachschuss landete im Tor.

So ging es mit 1:1 in die Pause. Ein ärgerliches Ergebnis für Coach Rio Reusser, der in der Halbzeitansprache nochmals auf die vielen vergebenen Chancen verwies!

In Hälfte zwei drückte die Heimmannschaft etwas mehr und wurde Offensivfreudiger. So hatte unsere Hintermannschaft in den nächsten 45 Minuten eindeutig mehr zu tun als zuvor! Das Spiel wurde ausgeglichener und beide Teams kamen zu ihren Torchancen.

Dies lies sich Jonas Müller nicht zweimal sagen und schnürte seinen Doppelpack in der 60. Minute. Nach einem Steckpass von Lukas Ehmann, lässt Müller den Abwehrspieler stehen, geht am Torwart vorbei und legt die Kugel locker ins Tor! Zu diesem Zeitpunkt die verdiente Führung für unseren TSV!

Nun kam Beuren/Rohrdorf zu immer mehr Möglichkeiten, welche von der Abwehrkette und Goalie Jan Heuberger klasse pariert wurden.

In der 80. Minute zeigte der Unparteiische, welcher die hitzige Partie super im Griff hatte, auf den Punkt und Beuren gleicht per Elfmeter zum 2:2 Endstand aus!

Eine Partie, in der mehr drin gewesen wäre. Das hätten auch 3 Punkte für unsere Männer werden können. Jedoch kann man sich über ein unentschieden nicht beschweren, da die Heimmannschaft ebenfalls viele Chancen in der zweiten Hälfte hatte.

Am Sonntag geht man zu Hause gegen Wolfegg auf 3-Puntke Jagd!