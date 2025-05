Unentschieden gegen Beuren

Kaum zu glauben, aber wahr. Im Spiel am vergangenen Sonntag gegen den SV Beuren stand es nach gerade einmal nur zwei Minuten bereits 1:1. Direkt nach Anstoß und einem langen Ball in den Strafraum konnten die Gäste die 1:0 Führung erzielen. Wenige Sekunden später und dem gleichen Spielzug konnten unsere Frauen durch das Tor von Michaela Sailer den Spielstand egalisieren. Es folgten viele gut herausgespielte Chancen seitens der SGM Dettingen, bei denen oftmals der letzte Pass einfach nicht im Tor landen wollte. Die Mannschaft kämpfte weiter und belohnte sich noch vor der Pause mit dem wichtigen 1:2 Führungstreffer durch Michaela Sailer. In die zweite Halbzeit starteten unsere Frauen dann jedoch etwas verschlafen, sodass der SV Beuren in der 51. Minute zum 2:2 ausglich. Wie schon auch in Halbzeit eins häuften sich nun die Fouls, sodass durch gute Freistoß Positionen durchaus ein Siegtreffer für die SGM Dettingen drin gewesen wäre. Am Ende mussten sich unsere Frauen mit dem 2:2 Unentschieden zufriedengeben.

Am kommenden Sonntag um 11 Uhr spielt die SGM Dettingen in Kirchberg gegen den Tabellenführer TSV Tettnang II.