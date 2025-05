Unentschieden gegen Bernstadt

Mit einer erneut sehr guten Leistung konnte man gegen den bisherigen Tabellen 4. gut mithalten und war nah dran, einen weiteren Heimsieg einzufahren. Das Spiel verlief recht ausgeglichen mit guten Torchancen auf beiden Seiten. Die vermutlich größte im Spiel hatte ein Bernstadter Verteidiger, der nach einer Ecke aus rund 3 Metern am leeren Tor vorbeiköpfte (37.). Den größten Aufreger im Spiel gab es, als der herausstürmende Bernstadter Torhüter den allein aufs Tor zulaufenden Lonseer Angreifer Edi Hildermann im Sechzehner abräumte. Der Unparteiische entschied jedoch zur Verwunderung des ganzen Platzes auf „Ball gespielt“ und ließ das Spiel weiterlaufen. Aus unserer Sicht eine klare Fehlentscheidung und eine verpasste Gelegenheit, das Spiel auf unsere Seite zu ziehen.

Dennoch hatte Lonsee genügend Möglichkeiten, die ein oder andere Abschlusssituation besser aufs Tor zu bringen, um den nahezu ungeprüften Bernstadter Torhüter vor größere Aufgaben zu stellen. Am Ende trennen sich beide Teams aber torlos. Im Kampf um den Klassenerhalt ist man dennoch froh, einen Punkt mitgenommen zu haben. In den restlichen vier Spielen muss noch ein weiterer Punkt gesammelt werden, um den Klassenerhalt rechnerisch unter Dach und Fach zu bringen.