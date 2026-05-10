Unentschieden garantiert spannenden Schlussspurt

Mit dem Aufstieg ist der erste Etappensieg erreicht, es bleibt mit der Meisterschaft also nur noch das Sahnehäubchen, um die Saison zu veredeln. Das Team hatte sich dementsprechend viel vorgenommen. Doch nachdem auch Meisterschaftskonkurrent Oberderdingen zuletzt in Münzesheim gestolpert war, war man gewarnt und auf ein schwieriges Spiel eingestellt.

Der Gastgeber lies sich auch nicht lange bitten und erarbeitete sich mit der ersten Aktion des Spiels direkt einen Eckball, der gekonnt geschlagen zum 1:0 verwandelt wurde. Unsaft geweckt gingen unsere Jungs sofort in die Gegenoffensive, und erarbeiteten sich in der 13. Minute das 1:1 durch Justin Jenkel.