Unentschieden garantiert spannenden Schlussspurt

Mit dem Aufstieg ist der erste Etappensieg erreicht, es bleibt mit der Meisterschaft also nur noch das Sahnehäubchen, um die Saison zu veredeln. Das Team hatte sich dementsprechend viel vorgenommen. Doch nachdem auch Meisterschaftskonkurrent Oberderdingen zuletzt in Münzesheim gestolpert war, war man gewarnt und auf ein schwieriges Spiel eingestellt.
Der Gastgeber lies sich auch nicht lange bitten und erarbeitete sich mit der ersten Aktion des Spiels direkt einen Eckball, der gekonnt geschlagen zum 1:0 verwandelt wurde. Unsaft geweckt gingen unsere Jungs sofort in die Gegenoffensive, und erarbeiteten sich in der 13. Minute das 1:1 durch Justin Jenkel.
Die große Erleichterung über den Ausgleich war kaum bei allen Spielern angekommen, da musste unser Keeper leider schon wieder hinter sich greifen: nach einer Passstaffete durch das Mittelfeld konnte in der 15. Minute nicht mehr entscheidend gestört werden, sodass Münzesheim auf 2:1 erhöhen konnte. Auch diesmal wollte das Team sofort eine Antwort geben, was in der 18. Minute auch gelang, als erneut Justin Jenkel zum 2:2 ausglich.
Der Rest der ersten Halbzeit war geprägt von langen Bällen und vergebenen Großchancen beiderseits, Zählbares wurde aber nicht mehr produziert. Gleiches galt für Halbzeit 2, in der Münzesheim sich überwiegend auf die Verteidigung verlegte, und nur gelegentlich Nadelstiche durch Konter setzen konnte. Letztlich war es uns nicht vergönnt, weitere Tore zu erzielen, weshalb am Ende mit einem leistungsgerechten Unentschieden leider auch der Verlust der Tabellenführung einher geht.