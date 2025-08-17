Unentschieden für Egenburg beim SC Fürstenfeldbruck

Das Spiel begann mit viel Druck der Hausherren. Der VfL überstand diese Phase mit etwas Glück, die Hintermannschaft um Torwart Leon Kistler hielt gegen die individuell starken Brucker gut dagegen. Nach einer Viertelstunde konnten die Gäste dann einen Nadelstich setzen. Eine Ecke von Stefan Naßl bekam der Brucker Schlussmann nur unzureichend geklärt, Chris Hain stand goldrichtig und köpfte zum 0:1 ein. Zu diesem Zeitpunkt sicher etwas schmeichelhaft. Aber der Treffer gab dem VfL Auftrieb. Man agierte nun sehr bissig in den Zweikämpfen. Zwar konnte man gegen die starke Offensive der Brucker nicht alles verteidigen, konnte selbst aber immer wieder kontern. So kamen die Hausherren zwar zu einem Lattenkopfball. Auf der Gegenseite hatte aber auch Szczepurek die Möglichkeit die Führung auszubauen. Dies gelang dann quasi mit dem Pausenpfiff. Einen langen Ball von Stefan Naßl behauptete Maurice David stark, legte auf Szczepurek ab und ging sofort wieder steil. Dadurch war er auf und davon, umspielte den SCF-Keeper und schob zum 0:2 ein.

Nach der Pause bauten die Gastgeber sofort wieder Druck auf, erneut war der VfL im Glück, als ein Kopfball an die Latte ging. Aber auch dieses Mal kämpfte man sich in das Spiel, war Defensiv schnell wieder meist Herr der Lage. Die Brucker schwächten sich nach knapp einer Stunde, als ein Spieler nach wiederholtem Meckern mit Gelb-Rot vom Platz musste. Das Spiel bot aber auch in der Folge Feldüberlegenheit für die Gastgeber, der Mann Überzahl war dem VfL nur selten anzusehen. Insbesondere Überzahlsituationen im Konter gegen die mit Mann und Maus anlaufenden Hausherren wurden oft sträflich schlecht ausgespielt. Hannes Zech hatte die Möglichkeit zur Vorentscheidung, der Brucker Torwart war am Ende bei seinem Abschluss aber doch auf der Hut. Auf der Gegenseite rettete Leon Kistler einmal hervorragend in höchster Not. Spätestens als sich der SCF gut 10 Minuten vor dem Ende mit einer 10-Minuten-Strafe weiter dezimierte, schien der VfL auf der sicheren Seite. Was nun geschah, lässt sich nur schwer erklären. Trotz zwei Mann Überzahl schaffte man es nicht, die Gastgeber mit Ball in Schach zu halten und gegen den Ball zu doppeln. Weiter waren überwiegend die Brucker in Ballbesitz. Knapp 10 Minuten vor dem Ende war es dann soweit und der SCF konnte mit 9 Mann auf 2:1 verkürzen. Anschließend entwickelte sich eine Abwehrschlacht. Unverständlich aus VfL-Sicht, was den Unparteiischen zu gleich 10 Minuten Nachspielzeit veranlasste. Diese nutzen die Gastgeber mit der letzten Aktion mit einem schlichten langen Ball aus der Abwehr durch Abstimmungsprobleme in der VfL-Defensive zum 2:2-Ausgleich.