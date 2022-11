+++ Unentschieden für den TSV +++

Der Tabellenführer aus Tacherting nahm von Beginn an das Heft in die Hand. Trotz Überlegenheit erspielte sich das Team von Trainer Albert Deißenböck kaum hochkarätige Chancen. Als Fabian Redwitz Daniel Larisch mit einem schönen Zuspiel bediente, wurde es Larisch nicht schwer gemacht. Der letzte Neumarkter Verteidiger rutschte aus und Neumarkts Torwart Stephan Kumpfmüller machte das kurze auf und Larisch ließ sich nicht zweimal bitten und traf zum 0:1. Nach der Führung dominierte das Gästerteam weiter das Spiel und hatte durch Alexander Oberhauser auch noch eine gute Möglichkeit in der ersten Halbzeit. Für Neumarkt konnte Andreas Hirschberger zwei gute Möglichkeiten für sich beanspruchen. Diese Chancen wurden jedoch beiderseits nicht genutzt.

Nach dem Seitenwechsel hatte Tacherting zunächst mehr vom Spiel. Mit jeder gespielten Minute wurde Neumarkt jedoch stärker. Möglichkeiten von Georg Reiter und Andreas Hirschberger deuteten den Ausgleich bereits an. Der gelang Hirschberger nach schönem Zuspiel von David Wagenspöck in der 79. Minute. Hirschberger bekam den Ball nach einem Angriff über die linke Seite, weitergeleitet über die Mitte am rechten Strafraumeck und mit einer Mischung aus Schlenzer und strammen Schuss netzte Hirschberger ein. Zu platziert war sein Schuss.