– Foto: K.W.

Unentschieden-Drama, ein Last-Minute-Schock und ein Dreierpack

Landesklasse Nord: Die Übersicht über die Partien des 12. Spieltags

Der 12. Spieltag der Landesklasse Nord wurde vom Winterwetter geprägt – fünf Partien mussten abgesagt werden. Was blieb, war ein Rumpfspieltag mit nur drei Begegnungen, die jedoch reichlich Dramatik boten: ein wildes 4:4 in Ahrensfelde, ein intensiver Schlagabtausch in Joachimsthal und ein Sieg mit Dreierpack in Velten.

---

Sa., 22.11.2025, 10:00 Uhr
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde
SV 1908 Grün-Weiss AhrensfeldeAhrensfelde II
1. FV Eintracht Wandlitz
1. FV Eintracht WandlitzFV Wandlitz
4
4
Abpfiff

Ein Spiel, das in jeder Hinsicht den Charakter eines Abstiegskrimis trug – emotional und unberechenbar. Bereits früh ging Wandlitz durch Florian Mielke in der 7. Minute in Führung, doch Ahrensfelde II antwortete umgehend: Justin-Gill Reisner glich nur eine Minute später aus und brachte sein Team in der 14. Minute sogar in Führung. Doch die Gäste meldeten sich zurück: Marcel Petrahn traf in der 29. Minute zum Ausgleich. Kurz vor der Pause wurde es bitter für Wandlitz, als Steffen Philipp Hennig in der 44. Minute ins eigene Tor traf.

In der zweiten Halbzeit drehte Wandlitz erneut auf: Manuel Thomas traf in der 55. Minute zum 3:3, und Tristan Schwitzer brachte die Gäste in der 70. Minute wieder in Führung. Doch Ahrensfelde gab nicht auf und wurde in der Nachspielzeit belohnt – Pavlo Moherchuk traf in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum 4:4. Ein Punkt, der Ahrensfelde moralisch stärkt, Wandlitz jedoch im engen Tabellenmittelfeld festhält.

---

Sa., 22.11.2025, 13:00 Uhr
FSV Schorfheide Joachimsthal
FSV Schorfheide JoachimsthalJoachimsthal
BSV Rot-Weiß Schönow
BSV Rot-Weiß SchönowBSV Schönow
3
2
Abpfiff

Das Duell begann furios: Julius Schneider traf bereits in der 1. Minute zur Führung für Joachimsthal, und Paul Ludwig legte in der 9. Minute das 2:0 nach. Schönow kämpfte sich jedoch zurück: Hannes Krüger traf in der 64. Minute und erneut in der 72. Minute – zwei Tore, die dem Spiel eine Wendung gaben. Doch Schorfheide schlug zurück: Moritz Fedder erzielte in der 77. Minute den 3:2-Siegtreffer.

---

Sa., 22.11.2025, 13:00 Uhr
SC Oberhavel Velten
SC Oberhavel VeltenVelten
FSV Rot-Weiß Prenzlau
FSV Rot-Weiß PrenzlauRW Prenzlau
4
0
Abpfiff

Velten feierte einen klaren Sieg – und das dank eines überragenden Niclas Winkler. Er erzielte in der 40., 51. und 72. Minute einen Dreierpack und entschied die Partie nahezu im Alleingang. Marvin Kammhoff setzte in der 84. Minute den Schlusspunkt. Für Prenzlau, das zuletzt regelmäßig punktete, war der Nachmittag ein herber Rückschlag.

---

Sa., 06.12.2025, 10:45 Uhr
TuS 1896 Sachsenhausen
TuS 1896 SachsenhausenTuS 1896 II
SpG Lunow/Oderberg
SpG Lunow/OderbergSpG Lunow/Oderberg
10:45

---

Sa., 06.12.2025, 13:00 Uhr
SC Victoria 1914 Templin
SC Victoria 1914 TemplinSC Templin
SG Union 1919 Klosterfelde
SG Union 1919 KlosterfeldeKlosterfelde II
13:00

---

Sa., 13.12.2025, 13:00 Uhr
FSV Blau-Weiß Wriezen
FSV Blau-Weiß WriezenBW Wriezen
SV Blau-Weiß 90 Gartz
SV Blau-Weiß 90 GartzBW Gartz
13:00

---

Sa., 14.02.2026, 13:00 Uhr
VfB Gramzow
VfB GramzowVfB Gramzow
Birkenwerder BC 1908
Birkenwerder BC 1908Birkenwerder
13:00

---

Gestern, 13:00 Uhr
1. SV Oberkrämer 11
1. SV Oberkrämer 11Oberkrämer
FC Strausberg
FC StrausbergStrausberg
Abgesagt

