Unentschieden-Drama, ein Last-Minute-Schock und ein Dreierpack

Der 12. Spieltag der Landesklasse Nord wurde vom Winterwetter geprägt – fünf Partien mussten abgesagt werden. Was blieb, war ein Rumpfspieltag mit nur drei Begegnungen, die jedoch reichlich Dramatik boten: ein wildes 4:4 in Ahrensfelde, ein intensiver Schlagabtausch in Joachimsthal und ein Sieg mit Dreierpack in Velten.

Ein Spiel, das in jeder Hinsicht den Charakter eines Abstiegskrimis trug – emotional und unberechenbar. Bereits früh ging Wandlitz durch Florian Mielke in der 7. Minute in Führung, doch Ahrensfelde II antwortete umgehend: Justin-Gill Reisner glich nur eine Minute später aus und brachte sein Team in der 14. Minute sogar in Führung. Doch die Gäste meldeten sich zurück: Marcel Petrahn traf in der 29. Minute zum Ausgleich. Kurz vor der Pause wurde es bitter für Wandlitz, als Steffen Philipp Hennig in der 44. Minute ins eigene Tor traf.

In der zweiten Halbzeit drehte Wandlitz erneut auf: Manuel Thomas traf in der 55. Minute zum 3:3, und Tristan Schwitzer brachte die Gäste in der 70. Minute wieder in Führung. Doch Ahrensfelde gab nicht auf und wurde in der Nachspielzeit belohnt – Pavlo Moherchuk traf in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum 4:4. Ein Punkt, der Ahrensfelde moralisch stärkt, Wandlitz jedoch im engen Tabellenmittelfeld festhält.

---