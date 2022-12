Unentschieden beim Tabellenzweiten für die SF Elzach-Yach II

Nach der bitteren 2:4 Niederlage unter der Woche ging es am Sonntag den 20.11 für die

zweite Mannschaft der Sportfreunde aus Elzach zum Auswärtsspiel beim TV Köndringen.

Die Gäste aus Elzach erwischen den deutlich besseren Start in die Partie und können bereits

nach nur 6 Minuten durch einen tollen Fernschuss von H. Becherer in Führung gehen.

Keine 4 Minuten später können die Gäste die Führung sogar ausbauen, durch schnelles

Umschaltspiel und super Vorlage von J. Escher kann am Ende M. Bumen per Kopf

vollstrecken. Danach wurde das Spiel ein wenig ausgeglichener und es kam in der 22. Minute zu einem strittigen Elfmeter für die Heimmannschaft aus Köndringen. K. Kranzer verwandelte den Elfmeter und konnte so den Anschlusstreffer erzielen. In den nächsten Minuten hatte die Heimmannschaft mehr vom Spiel und schaffte es so sogar zum Ausgleichstreffer durch abermals M. Kranzer. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause.