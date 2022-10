Unentschieden beim Tabellenführer - Neurieds Dritte punktet bei Sentilo Blumenau Buchberger mit dem Ausgleich

Nach 14 Minuten gingen die Gastgeber durch einen fein herausgespielten Treffer von Philip Neuhold in Führung. Anschließend scheiterte Neurieds Sturm-Routinier Alexander Jakovljevic aus kurzer Distanz am Innenpfosten, und Julian Roos agierte alleine vor dem Torwart zu uneigennützig. Effektiver agierte Michael Buchberger, der zunächst per Kopf am Torhüter scheiterte, dann aber im Nachsetzen zum 1:1 traf (33.). Erst in der Schlussphase gerieten die Gäste etwas unter Druck, vergaben aber auch noch eine Großchance zum Siegtreffer. (te)