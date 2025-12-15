Uneinig in die Weihnachtspause

Es war ein über weite Strecken ausgeglichenes Fußballspiel, in dem der KFC Uerdingen insgesamt mehr den Ball hatte, daraus aber nicht genug Kapital schlagen konnte. So waren es die Hausherren, die durch einen Flachschuss von Nils Friebe nach gut zehn Minuten in Führung gingen. Während sich der KFC zu Beginn der Saison von so einem Nackenschlag vielleicht hätte völlig aus der Bahn werfen lassen, ist der Reifeprozess bei den Uerdingern durchaus zu erkennen. So ließen sie sich nicht verunsichern und spielten ihr Spiel weiter. Nachdem ein Freistoß von Yasin-Cemal Kaya noch abgeblockt wurde, bekam er den zweiten Ball, flankte den Ball in die Mitte und fand den Kopf von Anthony Oscasindas, der zum Ausgleich einköpfte (20.). Im weiteren Verlauf des Spiels gab es Chancen auf beiden Seiten, doch weitere Treffer sollten nicht fallen.