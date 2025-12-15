Uneinig in die Weihnachtspause

Das letzte Spiel vor der Winterpause hat meistens einen ganz besonderen Charme. Spieler wie Fans wissen, dass sie noch einmal alles raushauen können, bevor es eine wohlverdiente Pause gibt, in der die Akkus wieder ein bisschen aufgeladen werden können. Nicht selten wird das letzte Spiel aber auch dazu genutzt, auf das anstehende Weihnachtsfest einzustimmen. So hat die aktive Fanszene des KFC Uerdingen beim 1:1 beim VfL Jüchen-Garzweiler mitunter auf die Melodie von „Jingle Bells“ gesungen, und das eigene Team auf diese Art und Weise unterstützt.
Das war es dann aber auch schon mit der Einstimmung auf Weihnachten, obwohl bei eintretender Dunkelheit auch ein kühler Wind über den Rasenplatz zog. Doch auf und neben dem Platz ging es über weite Strecken hitzig zu. Und während das Weihnachtsfest auch als Fest der Liebe, Besinnlichkeit und Einigkeit bezeichnet werden kann, herrschte nach dem Spiel vor allem eines: Uneinigkeit. Und zwar bei der Analyse der zuvor gesehenen gut 90 Minuten.
Es war ein über weite Strecken ausgeglichenes Fußballspiel, in dem der KFC Uerdingen insgesamt mehr den Ball hatte, daraus aber nicht genug Kapital schlagen konnte. So waren es die Hausherren, die durch einen Flachschuss von Nils Friebe nach gut zehn Minuten in Führung gingen. Während sich der KFC zu Beginn der Saison von so einem Nackenschlag vielleicht hätte völlig aus der Bahn werfen lassen, ist der Reifeprozess bei den Uerdingern durchaus zu erkennen. So ließen sie sich nicht verunsichern und spielten ihr Spiel weiter. Nachdem ein Freistoß von Yasin-Cemal Kaya noch abgeblockt wurde, bekam er den zweiten Ball, flankte den Ball in die Mitte und fand den Kopf von Anthony Oscasindas, der zum Ausgleich einköpfte (20.). Im weiteren Verlauf des Spiels gab es Chancen auf beiden Seiten, doch weitere Treffer sollten nicht fallen.
Auf der anschließenden Pressekonferenz zeigten sich beide Trainer unzufrieden mit dem einen Punkt, denn sowohl Julian Stöhr (KFC Uerdingen) als auch Daniel Klinger (VfL Jüchen-Garzweiler) sahen ihr Team als das bessere an. „Wir gehen hier nicht zufrieden raus mit dem 1:1“, sagte Stöhr. Klar habe Jüchen auch Chancen gehabt, doch der KFC müsse das Spiel gewinnen. Es sei die gleiche Leier wie schon so oft in dieser Saison. „So ein Spiel muss man auch mal 2:1 gewinnen, da muss man den Gegner auch mal niederkämpfen“, ergänzt der KFC-Trainer, der mit seinem Team gerne der Erste gewesen wäre, der in dieser Saison beim VfL gewinnt. „Möglich wäre es gewesen, nach dem Rückstand kommen wir gut wieder rein, doch am Ende hat es nicht gereicht.“
Sein Gegenüber Daniel Klinger war anderer Meinung. „Ich sehe das anders als Julian. Auch wenn der KFC vielleicht 60, 70 Prozent Ballbesitz und das Heft des Handels in der Hand hatte, die größeren Torchancen hatten aber wir auf unserer Seite“, betont Klinger. Er sei stolz darauf, auf der heimischen Anlage seit nunmehr 18 Monaten in der Meisterschaft unbesiegt zu sein. Das motiviere die Gästeteams natürlich etwas mehr, inzwischen sei die gute Serie auch überall bekannt. „Ich bin unfassbar stolz auf die Jungs, wir haben eine super Hinrunde gespielt und als Aufsteiger 25 Punkte geholt“, resümierte der VfL-Trainer.
Ganz zum Ende kam dann doch noch etwas Einigkeit auf, wobei darüber auch nicht zu streiten ist: Beide freuen sich auf den 34. Spieltag, wenn sie sich in der Grotenburg gegenüberstehen.