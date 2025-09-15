Undorfer Knoten platzt – Dietfurt mit Schützenfest

Allerhand geboten war am zehnten Spieltag der Kreisliga 2. Klassenprimus TV Riedenburg erzielte in Großberg vom Mittelkreis den 3:2-Siegtreffer, während der TSV Dietfurt in Peising ein 7:0-Schützenfest feierte. Den ersten Saisonsieg feierte der ASV Undorf, der gleichzeitig Nico Ernstberger den Einstand als neuen Cheftrainer des TSV Beratzhausen vermieste.



Zwei unterschiedliche Halbzeiten bekamen die rund 200 Zuschauer am Holmberg vorgesetzt. In der ersten agierte Hohenschambach schwach, sah sich zur Pause mit 0:2 im Hintertreffern. Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich die Heimmannschaft flinker und agiler. Allerdings reichte es nur zum 1:2-Anschlusstreffer. Painten verteidigte kompakt und brachte den knappen Vorsprung ins Ziel. In der Schlussphase wurde es nochmal hektisch, drei Zehnminuten-Strafen wurden verteilt. Am Spielausgang änderte das aber nichts mehr.







Über ganz wichtige Punkte gegen den Abstieg durfte sich die Lupburger Mannschaft freuen. Nach der Pause kam Sinzing auf und erzielte den Ausgleichstreffer. Anschließend wachten die Gastgeber wieder auf und übernahmen fortan an Kommando. Ein Doppelschlag (71./76.) bescherte den Grünweißen den dritten Saisonsieg.







Im zehnten Anlauf hat es für Undorf mit dem ersten Saisonsieg geklappt. Gerade wegen der ersten Halbzeit war der Heimsieg gegen Beratzhausen auch verdient. Nico Ernstberger sah bei seinem Einstand als neuer Chefcoach des TSV zunächst eine schwache Darbietung seines Teams. Im zweiten Durchgang verlief die Partie lange ausgeglichen, fußballerisch war es dann aber Magerkost. Hintenraus verpasste es die Heimelf mehrmals, den Sack vorzeitig zuzumachen.







Wie schon in der Vorwoche musste Riedenburg auch in Großberg hart kämpfen, um den Dreier einzutüten. Es war ein typischer Arbeitssieg. Die Bergler Buam verlangten dem Tabellenführer alles ab, hielten gut dagegen und fanden auf zwei Gegentore jeweils die passende Antwort. Das dritte Gegentor – ein Weitschuss vom Mittelkreis – war dann jedoch eines zu viel. Trotzdem: Aufgrund des Plus an klaren Torchancen ging der Auswärtssieg des TV in Ordnung.







Einen klaren wie verdienten Derbysieg feierte die DJK Eichlberg. Die Hausherren hatten nahezu über die kompletten 90 Minuten die Spielkontrolle inne, ließen wenig anbrennen. Hemau konnte sich offensiv zu selten in Szene setzen und wartet weiterhin auf den ersten Saisonsieg.







Einen eindrucksvollen Kantersieg landete Dietfurt in Peising und unterstrich damit einmal mehr seine Offensivqualitäten. Entscheidend für den klaren Erfolg war aber sicherlich der Platzverweis an Fabian Fuchs. Der Torhüter der Gastgeber sah in der 41. Minute wegen eines groben Foulspiels Glatt-Rot. Den fälligen Elfmeter versenkte der TSV zum 0:1. In Unterzahl schwammen der Petz-Elf die Felle davon, die Moral war gebrochen. Infolgedessen konnte Dietfurt das Ergebnis nach dem Seitentausch erheblich in die Höhe schrauben.



Aufgrund einer starken ersten Halbzeit verdiente sich Steinsberg den Auswärtsdreier in Oberndorf. Früh stand es 0:2 aus Sicht der SG, die zunächst nur schwer ins Spiel fand. Nach der Pause verlief das Geschehen ausgeglichener. Mit dem dritten FSV-Treffer (77.) war der Drops dann aber gelutscht.

