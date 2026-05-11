Undorf und Beratzhausen retten sich – Sinzing geht in die Kreisklasse Hemau darf als Tabellenletzter relegieren +++ Peising verliert das Abstiegs-Endspiel und muss in die Saisonverlängerung +++ Verpatzte Relegations-Generalprobe der Steinsberger von Florian Würthele · Heute, 13:05 Uhr · 0 Leser

Der ASV Undorf geht auch nächste Saison in der Kreisliga an den Start. – Foto: Peter Dorfner

War „oben“ bereits alles entschieden, barg der Abstiegskampf noch richtig Spannung am letzten Spieltag. Kräftig aufatmen dürfen der TSV Beratzhausen und der ASV Undorf. Das Duo hat auf den letzten Metern den direkten Klassenerhalt gepackt. Dagegen muss die SG Peising/Bad Abbach II nach der Heimniederlage gegen Beratzhausen in die Abstiegs-Playoffs. Unverhofft darf auch der TV Hemau als abgeschlagenes Schlusslicht – wegen des Relegations-Verzichts des SC Sinzing – in der Relegation um den Kreisliga-Verbleib kämpfen. So lief der letzte Spieltag:



Riesige Erleichterung im Undorfer Lager: Die junge Mannschaft von Trainer Mühlbauer hat am letzten Spieltag den Klassenerhalt eingetütet und darf auch nächste Saison in der Kreisliga ran. Ein „Happy End“ nach einer Saison mit Aufs und Abs und dem personellen Umbruch letzten Sommer. Das Unentschieden in Oberndorf ging in Ordnung. Beide Teams können mit dem Ergebnis leben. In einer fairen Partie mit einer souveräner Schiedsrichterleistung kämpften die Gäste leidenschaftlich.







Erleichterung hier, Enttäuschung dort: Nach Abpfiff dieses Abstiegs-Endspiels hätten die Emotionen auf beiden Seiten unterschiedlicher nicht sein können. Beratzhausen „zog“ das Match und bleibt direkt drin, während die SG Peising/Abbach in den „sauren Apfel“ der Relegation beißen muss. Erster Gegner dort ist kommenden Sonntag der SV Türk Genclik Regensburg. Entscheidend war ein Doppelschlag des TSV kurz nach der Pause. Zunächst hatte der Gast schwer ins Spiel gefunden, waren dann aber da, hielten zu jeder Zeit den Druck stand und spielten das Ganze konzentriert zu Ende. „Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung und stolz auf das Team. Der direkte Klassenerhalt war nach dem heutigen Spiel verdient“, atmet TSV-Coach Nico Ernstberger auf.







Es war zu erwarten und ist nun eingetroffen. Die Sinzinger konnten am letzten Spieltag nicht mehr ans rettende Ufer schwimmen. Sie steigen, weil sie einen Verzicht auf die Teilnahme an der Relegation gestellt hatten, in die Kreisklasse ab. Der SC hätte unbedingt gewinnen müssen, zeigte letztlich aber zu wenig Gegenwehr. Ein früher und ein später Treffer bescherten Eichlberg/Neukirchen diesen verdienten und letztlich ungefährdeten Heimdreier zum Saisonabschluss.











Vier Begegnungen hatten nur noch statistischen Wert:







Weil es in dieser Partie nur mehr um die „goldene Ananas“ ging, konnte sie Uhrzeit-technisch vorverlegt werden. Lupburg hatte ja bereits in der Vorwoche das Ticket für eine weitere Kreisliga-Saison gebucht. Daher konnte die abschließende Heimniederlage gegen Großberg verschmerzt werden. Letztlich wurde der Tabellendritte seiner Favoritenrolle gerecht. Vor allem aufgrund der ersten Halbzeit, in der die Bergler Baum beide Tore erzielten, ging der Sieg auch in Ordnung.







Meister Riedenburg verabschiedet sich mit einem Unentschieden in die wohlverdiente Sommerpause. Bald heißt es, sich vernünftig auf die erste Bezirksliga-Saison seit neun Jahren vorzubereiten. Für die Gäste aus Hohenschambach wäre durchaus sogar mehr drin gewesen, hätten sie ihre Torchancen im ersten Durchgang verwertet. Das war jedoch nicht der Fall. Die Crunchtime hatte es nochmal in sich. Erst ging der TV nach einem langen Ball in Führung. Postwendend schlug die SGH durch einen schnell ausgeführten Freistoß zurück.







Dem FSV Steinsberg ist die Generalprobe für die anstehende Bezirksliga-Relegation misslungen. Der Vizemeister musste in Painten eine Auswärtsniederlage hinnehmen. Es ging furios los. Alle vier Tore sollten innerhalb der ersten 16 Spielminuten fallen. Durch den schnellen Dreierpack des Gastgebers wurde der FSV kalt erwischt. Davon konnten sich die Dobler-Mannen nicht mehr richtig erholen. Kommenden Freitag spielt Steinsberg gegen den FC Oberhinkofen, Vizemeister der Kreisliga 1, um den Einzug in die zweite Relegationsrunde.



