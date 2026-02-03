Undorf: Neuer Trainer als Schlüsselfaktor & Torwart-Suche

Ein ehemaliger Landesliga-Trainer hat den ASV Undorf wieder auf Kurs gebracht: Robert Mühlbauer gibt seit dieser Saison die Anweisungen am Jahnweg. – Foto: Florian Würthele

Dass der ASV Undorf vor einer herausfordernden Saison stehen würde, war schon im Vorfeld klar. Kehrten doch wichtige Leistungsträger – speziell im Offensivbereich – dem Verein den Rücken. Entsprechend schleppend verlief dann auch der Saisonstart in der Kreisliga 2. Zwischenzeitlich trug man sogar die rote Laterne. Umso beachtenswerter ist, wie sich die verjüngte Undorfer Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf steigern und entwickeln konnte. Bis zur Winterpause gelang das Vorrücken auf Rang neun. Und das insbesondere dank der Handschrift des neuen Trainers.