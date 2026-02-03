Undorf: Neuer Trainer als Schlüsselfaktor & Torwart-Suche

Dass der ASV Undorf vor einer herausfordernden Saison stehen würde, war schon im Vorfeld klar. Kehrten doch wichtige Leistungsträger – speziell im Offensivbereich – dem Verein den Rücken. Entsprechend schleppend verlief dann auch der Saisonstart in der Kreisliga 2. Zwischenzeitlich trug man sogar die rote Laterne. Umso beachtenswerter ist, wie sich die verjüngte Undorfer Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf steigern und entwickeln konnte. Bis zur Winterpause gelang das Vorrücken auf Rang neun. Und das insbesondere dank der Handschrift des neuen Trainers.
Seit Saisonbeginn zieht Robert Mühlbauer
am Undorfer Jahnweg die Fäden. Der 62-jährige Fußballfachmann coachte einst in der Junioren-Bundesliga den SSV Jahn sowie in der Landesliga Mitte den TSV Bad Abbach und den Freien TuS Regensburg. Seine Verpflichtung hat sich als Glücksgriff entpuppt. „Vom ersten Tag an gelang es Robert, die Mannschaft mitzunehmen – menschlich wie sportlich. Seine klare, ruhige Art, kombiniert mit fachlicher Kompetenz und einem offenen Umgang mit den Spielern, hat maßgeblich dazu beigetragen, dass aus vielen Einzelteilen schnell wieder eine funktionierende Einheit wurde“
, loben die Verantwortlichen des ASV. Gerade nach dem Umbruch im Sommer habe sich Mühlbauers Führungsqualität als entscheidend erwiesen.
Die Ausgangslage war anspruchsvoll: Sieben Leistungsträger verließen den Verein, zahlreiche neue, überwiegend junge Spieler kamen hinzu. Unter der Leitung von Robert Mühlbauer entwickelte sich jedoch schnell ein geschlossenes Teamgefüge. Die Trainingsbeteiligung von durchschnittlich rund 22 Spielern pro Einheit spricht für sich. Der breite Kader ermöglicht es dem Klub weiterhin, neben der ersten auch eine eigenständige zweite Mannschaft zu stellen. Viele Spieler stammen aus Undorf oder der näheren Umgebung oder kehrten bewusst zum ASV zurück – auch das ein Zeichen für die positive Entwicklung.
Der Saisonstart in der Kreisliga 2 verlief äußerst holprig. Den ersten Saisonsieg feierte Undorf erst am 10. Spieltag mit einem 2:1 gegen Beratzhausen. Zeitweise rutschte die Mannschaft sogar ans Tabellenende. Unruhe kam aber nicht auf. Stattdessen arbeiteten die Spieler fleißig weiter und folgten dem eingeschlagenen Weg des Trainerteams. Dass unter anderem Abwehrchef Marius Kaufmann aus einer Verletzung zurückkam, kam positiv dazu. Dies spiegelte sich nicht nur an den nackten Ergebnissen, sondern auch an den immer stabiler und reifer werdenden Leistungen wider. Durch den klaren Aufwärtstrend konnte sich das Team peu à peu aus dem Tabellenkeller hieven. Zwar bedarf es im Frühjahr noch einiger Sicherungspunkte, dennoch ist die Ausgangslage in Sachen direkter Klassenerhalt eine ordentliche.
Großen Anteil am positiven Entwicklungsprozess hat neben Cheftrainer Mühlbauer auch der spielende Co-Trainer Max Fischer
. Der 29-Jährige bringt sich aktiv in den Trainingsbetrieb ein, ergänzt sich gut mit seinem „Chef“. Weiterer zentraler Punkt ist das enge Miteinander der beiden Herrenteams: „Erste und zweite Mannschaft treten als echte Einheit auf, unterstützen sich gegenseitig und ziehen im Trainingsbetrieb an einem Strang“
, berichten die Verantwortlichen erfreut. Die Betreuer des B-Klassenteams, Franz Maushammer und Jürgen Dischinger, sowie Andreas Kaufmann bei der ersten Mannschaft – im besten Sinne ein echtes „Mädchen für alles“ – leisten wertvolle Arbeit im Hintergrund. Weiterer Baustein ist die medizinische Betreuung. Physiotherapeut Erik Friedl ist mit großem Engagement mindestens einmal pro Woche im Training dabei und begleitet die Mannschaft zudem bei den Spielen. „Seine Präsenz und fachliche Unterstützung tragen spürbar zur Belastungssteuerung und Stabilität des Kaders bei.“
Mit Blick auf die kommende Saison bleibt der Kader nahezu vollständig zusammen. Einziger Wermutstropfen ist der Abgang des bisherigen Stammtorhüters Daniel Schandri
zum Saisonende. Aktuell ist man in Undorf auf der Suche nach einer neuen Nummer eins. „Der eingeschlagene Weg soll konsequent fortgesetzt werden – mit Vertrauen in Trainerteam und Mannschaft. Der Weg ist noch lang, aber die Richtung stimmt“
, blickt man beim Kreisligisten positiv nach vorne. Kurzfristig ist das klare Ziel für die Restsaison der – bestenfalls vorzeitige – Klassenerhalt.