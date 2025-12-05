Understatement vs. klare Zielstellung

Wenn am Wochenende die Eurotrink Kickers aus Gera den SV Schmölln empfangen, treffen zwei der spielstärksten Mannschaften der Liga aufeinander. Gera kommt mit einer beeindruckenden Konstanz, Schmölln mit einer individuellen Klasse, die man in der Landesklasse nur selten findet. Es ist ein Duell, das Tempo, Emotionen und taktische Finessen verspricht – ein echtes Highlight vor der Winterpause. Robin Fleischer von den Eurotrink Kickers und Alexander Korent vom SV Schmölln sind Leistungsträger in ihrer Mannschaft und ordnen die Dinge im Vorfeld dieses Spiels für und ein.

Trotz des starken dritten Platzes bleibt man bodenständig: Fleischer betont, dass man sich von der Tabelle nicht blenden lassen wolle und weiterhin „flach atme“. In dieser ausgeglichenen Liga könne jeder jeden schlagen, weshalb der Klassenerhalt weiterhin das offizielle Ziel bleibt. Erst wenn der frühzeitig gesichert ist, wolle man sich neue Ziele stecken.

Die Eurotrink Kickers gehören zu den positiven Überraschungen dieser Saison, auch wenn man intern längst weiß, dass der aktuelle Erfolg kein Zufall ist. Robin Fleischer, seit Jahren eine zentrale Figur im Team, spricht von einer Phase, in der sich vieles auszahlt, was man langfristig aufgebaut hat. Für ihn ist die sportliche Situation „die erfolgreichste Zeit“ seiner Laufbahn, was er vor allem der Beständigkeit und der klaren Ausrichtung zuschreibt. Seit Jahren arbeite man mit demselben Kern, habe feste Prinzipien entwickelt – und genau das mache es auch neuen Spielern leicht, ihren Platz zu finden. Die Mannschaft verfüge über „wirklich gute Fußballer, die man erstmal schlagen muss“.

Dass am Wochenende einer der stärksten Gegner kommt, ist dem Geraer Führungsspieler vollkommen bewusst. Schmölln sei für ihn „einer der besten Gegner der Liga“, eine Mannschaft mit enormer Tiefe und Qualität. Besonders hebt er die taktische Handschrift von Trainer Tim Rauch hervor. Um drei Punkte einzufahren, brauche es vor allem eine „sehr gute Defensivarbeit gegen die starke Offensive mit Lochmann, Gentsch, Korent und Schulze“. Die Kickers wissen: Wenn man Schmöllns Offensivmotor auch nur kurz ins Rollen bringt, kann das Spiel kippen.

Schmölln: Hohe Ansprüche und der Wille zur Spitze

Beim SV Schmölln ist das Gefühl vor dem Spitzenspiel ein anderes, aber keineswegs ein schlechteres. Der Verein ging mit hohen Ambitionen in die Saison – kein Wunder nach der starken Vorsaison. Doch Alexander Korent spricht ehrlich aus, dass der bisherige Verlauf „eher durchwachsen“ war. Vor allem die vielen Gegentore seien „unakzeptabel“ und passten nicht zu den eigenen Ansprüchen. Trotzdem: Die Qualität im Kader ist da, das weiß auch Korent. Und die Liga ist eng genug, dass der SVS trotz Schwankungen weiter in Reichweite zur Tabellenspitze steht.

Die Führungsrolle im Team sieht Korent dabei nicht als Selbstverständlichkeit. Er betont, dass viele im Kader höher gespielt haben und das Niveau generell sehr hoch sei. Seine Aufgabe sei es, auf und neben dem Platz Impulse zu setzen – durch Tore, Assists und eine laute, positive Kommunikation im Training und im Spiel. Sein persönliches Ziel bleibt dabei unverändert und selbstbewusst: „Am Ende der Saison auf dem 1. Platz stehen.“

Zur Partie gegen Gera hat der Techniker eine klare Meinung. Eurotrink spiele eine starke Saison und stehe „verdient oben“. Schmölln sehe er auf einem ähnlichen Entwicklungsweg: jung, offensivstark, aber defensiv manchmal zu anfällig. Die jüngsten Duelle beider Teams seien immer eng, hitzig und spannend gewesen – und genau das erwartet Korent auch diesmal. Für drei Punkte müsse Schmölln „die einfachen Fehler abstellen“ und die eigene Qualität nicht nur punktuell, sondern über die gesamten 90 Minuten abrufen. „Eine Halbzeit reicht nicht“, betont er – und trifft damit einen Nerv, der den SVS in dieser Saison bereits Punkte kostete.

Ausblick: Alles drin – alles offen

Das Topspiel zwischen Gera und Schmölln könnte zu einem der wegweisenden Spiele der Hinrunde werden. Beide Teams verfügen über herausragende Offensivindividualisten, beide Trainer stehen für klare Spielphilosophien, und beide Mannschaften wollen wissen, wo sie wirklich stehen. Gera setzt auf gewachsene Strukturen, eine stabile Achse und cleveren Kombinationsfußball. Schmölln auf individuelle Klasse, variablen Angriff und den nötigen Biss, um ganz oben angreifen zu können.