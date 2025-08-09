Underdogs und klare Favoriten in der neuen Spielzeit der A-Klasse Fußball A-Klasse 4

Zwölf Mannschaften kämpfen in der A-Klasse 4 um Aufstieg und Klassenerhalt. Die ersten sechs Begegnungen stehen an diesem Wochenende an, lediglich die SF Fischbachau sind spielfrei.

Landkreis – Mit zwölf Teams aus dem Landkreis und dem Lenggrieser SC II wird die A-Klasse 4 auch in der neuen Saison ein lokaler und spannender Leistungsvergleich mit vielen Derbys.

SF Fischbachau

Nachdem es in der vergangenen Saison in der Relegation nicht für den Aufstieg gereicht hat, wollen es die Sportfreunde diese Saison besser machen. „Unser Ziel ist es, von Spiel zu Spiel zu denken und auf den Gegner immer top vorbereitet zu sein“, erklärt Coach Hans Ostner bescheiden. Obwohl die Fischbachauer als Vizemeister ins Rennen gehen, sind Miesbach und Warngau für den Trainer die Top-Favoriten auf den Titel. Nach der eher durchwachsenen Vorbereitung bleiben die Sportfreunde am ersten Spieltag spielfrei. Zum Auftakt tritt die Elf direkt beim Meisterschaftskandidaten Hartpenning zum Top-Spiel an. Prognose: Wenn sich die Sportfreunde auswärts besser präsentieren, werden sie wieder eine große Rolle im Aufstiegsrennen spielen. Am Ende wird es aber wieder knapp nicht reichen.

TSV Hartpenning

Trotz der unvergleichlichen Offensivkraft von 96 Toren in einer Saison gelang dem TSV der Aufstieg nicht, und man musste am Ende den unbeliebten dritten Platz akzeptieren. Obwohl Hartpenning als Top-Kandidat für den Aufstieg angesehen wird, lautet das vorrangige Ziel der Mannschaft von Trainer Sebastian „Wacco“ Schmid, weniger Niederlagen als in der Vorsaison zu kassieren. Für dieses Ziel wird exakt die Mannschaft aus der Vorsaison ins Rennen geschickt, denn der TSV hat keinen einzigen Sommertransfer zu verzeichnen. Ein wichtiger Faktor wird abermals Top-Torjäger Johannes Noderer sein, der seine 37-Tore-Saison wiederholen möchte. Prognose: Der TSV Hartpenning wird mit seiner Offensiv-Power auf den ersten beiden Plätze landen. Am Ende könnte sich ein Zweikampf mit dem SV Miesbach um die Meisterschaft entwickeln.

Türkspor Hausham

Mit 68 Gegentreffern stellte Türkspor Hausham in der vergangenen Rückrunde die schlechteste Defensive der Liga. Diesem Trend will Türkspor mit allen Mitteln entgegenwirken und trotz einiger schwerwiegender Abgänge einen Platz in der oberen Tabellenhälfte anvisieren. „In der vergangenen Spielzeit haben wir phasenweise gezeigt, welches Potenzial in der Mannschaft steckt. Jetzt geht es darum, das über eine Saison auf den Platz zu bringen“, erklärt Sprecher Aygün Aydin. Für dieses Ziel steht künftig Cevdet Büyüksürücü an der Seitenlinie. Er hatte die Mannschaft zuletzt in der Aufstiegssaison aus der B-Klasse betreut und soll die Haushamer nun wieder stabilisieren. „Er bringt genau das Profil mit, das wir gesucht haben.“ Prognose: Bei den schwerwiegenden Abgängen und dem ohnehin schon negativen Trend wird es schwer, wieder auf die Erfolgsspur zu kommen. Am Ende kann es für Türkspor eng werden.

TSV Irschenberg

Der TSV Irschenberg möchte die zuletzt eher unspektakuläre Saison vergessen und den Fokus auf die Zukunft richten. „Wir alle freuen uns auf den Auftakt in Weyarn und die Spiele gegen Wörnsmühl und Miesbach“, erklärt Abteilungsleiter Lorenz Juffinger. Die auf dem Papier schwerwiegenden Abgänge und Langzeitausfälle konnten die Irschenberger in den ersten Pflichtspielen im Rahmen des Toto-Pokals ohne Probleme kompensieren. Mit zwei überzeugenden Siegen gegen die SG Waakirchen-Schaftlach und die SF Fischbachau gelang ein herausragender Start in die Saison. Einzig dem höherklassigen TSV Otterfing musste sich der TSV im Kreispokal geschlagen geben. Prognose: Das Ziel „oberes Tabellendrittel“ wird der TSV nicht erreichen können. Das Thema Abstieg wird hingegen auch kein großes Thema sein.

FC Real Kreuth II

Eine Reservemannschaft ist immer davon abhängig, wie die erste Mannschaft abliefert. Entsprechend ersatzgeschwächt musste die Zweitvertretung der Enterbacher aufgrund des Abstiegs der ersten Mannschaft in der vergangenen Saison um den Klassenerhalt kämpfen und konnte diesen erst spät in der Saison sichern. Diese Personalprobleme sollten sich laut Führungsetage in Zukunft ändern, sodass auch die zweite Mannschaft aus dem Vollen schöpfen kann. Trotz besserer Aussichten bleibt der Klassenerhalt das priorisierte Ziel. Dafür kommen gleich fünf Akteure aus der eigenen Jugend, die über die Zweite an den Herrenbereich herangeführt werden sollen. Prognose: Die Kreuther Zweite wird um den Abstieg spielen, jedoch am Ende recht früh den Klassenerhalt klarmachen.

SV Miesbach II

Fragt man die A-Klassen-Experten nach ihrem Meistertipp, kommt auch in diesem Jahr nahezu ausschließlich die Antwort „Miesbach II“. Kein Wunder bei dem schon in der Vergangenheit starken Kader, der von den Neuzugängen der Bezirksligamannschaft und der eigenen Jugendarbeit profitiert. Mit dem neuen Trainer Amine Ghazali, der das Amt von Christian Pralas übernommen hat, soll der Aufstieg gelingen. Ein wichtiger Schritt, um den Leistungsunterschied zur ersten Mannschaft nicht zu groß werden zu lassen. Als ärgste Mitkonkurrenten um den Aufstieg sehen die Kreisstädter Hartpenning, Fischbachau und Wörnsmühl. Prognose: Mit seiner Kaderqualität wird der SV einen der ersten beiden Plätze belegen und in der Liga das Maß aller Dinge sein.

TSV Schliersee

Obwohl der TSV Schliersee im Laufe der vergangenen Hinrunde zeitweise auf dem Tabellengipfel zu finden war, reichte es am Ende nur für den sechsten Rang. Ein Faktor waren die anhaltenden Verletzungsprobleme, die den TSV personell erheblich einschränkten. In der neuen Saison will die Elf von Trainer Sebastian Fischer wieder vorne angreifen und einen Platz im vorderen Tabellendrittel anstreben. „Wir wollen konstant mit der richtigen Einstellung in die Spiele gehen und hoffen, dass wir dieses Jahr weitestgehend von Verletzungen verschont bleiben“, erklärt Sprecher Patrick Quinz. Neben der Rückkehr einiger Langzeitverletzter sollen Andreas Schmid (Türk. Hausham) und Florian Thürwinkel (SG Hausham) den Kader ergänzen sowie die Abgänge von Klaus Priller (Karriereende) und Florian Eybel (SG Waakirchen-Schaftlach) kompensieren. Prognose: Der TSV wird 2025/26 weiterhin im Tabellenmittelfeld zu finden sein.

SG Tegernseer Tal

Um ein Haar wäre die SG Tegernseer Tal in der vergangenen Saison in die B-Klasse abgestiegen. Erst am letzten Spieltag fiel die endgültige Entscheidung, die der SG ein weiteres A-Klassen-Jahr bescherte. Diese stressige Zeit möchten die Jungs vom Tegernsee in Zukunft verhindern und einen Mittelfeldplatz ins Visier nehmen. Dafür bekommt die ohnehin junge Mannschaft weitere Unterstützung aus der vereinseigenen A-Jugend sowie mit Franco Guajardo (FC Achensee) und Dominik Stöbe (SV Warngau) zwei Neuzugänge. Einzig Stürmer Oskar Staudacher verlässt den Tegernsee und schließt sich der Bezirksligareserve aus Miesbach an. Prognose: Da es nur einen Absteiger geben wird, wird die SG schon recht früh einem Herzschlagfinale entkommen und gesichert die Klasse halten.

SC Wall

Nach einer sehr erfolgreichen Rückrunde, in der sich der SC deutlich von den Abstiegsrängen entfernen konnte, wurde der Vertrag von Trainer Peter Escher folgerichtig verlängert. „Wir wollen daran anknüpfen und die vielversprechende Entwicklung fortsetzen“, erklärt Vorsitzender Christian Selbherr. Die Erfolgsgeschichte soll nun neben den vielen erfahrenen Akteuren auch von jungen, hungrigen Spielern weitergeschrieben werden. Dafür kommen gleich acht Nachwuchskicker aus der A-Jugend in den Herrenbereich. „Ich denke, ein Platz zwischen fünf und acht ist durchaus realistisch“, sagt Coach Escher, der aufgrund einiger urlaubsbedingter Ausfälle mit einem holprigen Saisonstart rechnet. Prognose: Wenn der SC den Schwung der vergangenen Saison mitnehmen kann, ist den Wallern ein einstelliger Tabellenplatz nicht zu nehmen.

SV Warngau

Nach dem Abstieg in der Saison 2023/24 gelang den Warngauern in der ersten A-Klassen-Saison ein solider fünfter Platz. Nun soll der eingeleitete Umbruch in Warngau fortgesetzt werden, sodass einige Spieler aus der Kreisliga-A-Jugend mehr Minuten bei den Herren sammeln können. Mit zwei Siegen, darunter gegen Kreisklassist SG Reisach sowie einem Remis in den vier Vorbereitungsspielen zeigten die Warngauer, dass sie durchaus ein Geheimfavorit im Rennen um den Aufstieg sein können. Ziel bleibt die spielerische Weiterentwicklung. Einzig der Abgang von 20-Tore-Stürmer Benedikt Gerr (SV Miesbach) schmerzt den SV erheblich. Prognose: Der SV Warngau könnte eine Überraschungsmannschaft werden und die Aufstiegsfavoriten vor große Probleme stellen.

TSV Weyarn II

Als Vierter der B-Klasse profitierte die Reservemannschaft des TSV Weyarn von den Aufstiegsverzichten seitens Hartpenning II, Holzkirchen III und des SV Warngau II, die allesamt bereits eine Mannschaft in der A-Klasse haben. So nahmen die Klosterdörfler die Herausforderung an und präsentieren sich nun als Underdog in der A-Klasse 4. Ab dem ersten Spieltag werden die Weyarner Punkte sammeln müssen, um sich eine Chance auf den Klassenerhalt zu erspielen. Künftig mit einem neuen Gesicht an der Seitenlinie, denn Michael Hub wird sich vermehrt um die erste Mannschaft bemühen. Julian Arndt wird die Position als Spielertrainer einnehmen und die jungen Spieler an den Herrenbereich heranführen. Prognose: Der TSV wird es in der A-Klasse schwer haben und früh um den Abstieg spielen. Es bleibt fraglich, ob die Klosterdörfler den Klassenerhalt erreichen können.

SC Wörnsmühl

In der vergangenen Spielzeit reichte es für die Mannschaft von Trainer Marcus Huber nur für einen siebten Rang. Nun will der SC wieder vorne angreifen und die ersten Plätze ins Visier nehmen. „Der Aufstieg ist schon ein Thema und auch ein Ziel für uns“, erklärt Pressesprecher Marc Doll. Trotzdem müsse man abwarten, wie die Saison verläuft und ob die Mannschaft verletzungsfrei bleibt. Nach der insgesamt schwachen Vorbereitung mit drei Niederlagen aus drei Spielen muss sich die Mannschaft erst wieder sortieren. Keine gute Ausgangslage, zumal mit dem SV Miesbach II direkt am ersten Spieltag ein Top-Favorit auf den SC wartet. Prognose: Der SC wird sich im Vergleich zur vergangenen Saison verbessern und lange im Aufstiegsrennen bleiben. Am Ende werden sie jedoch keine große Rolle spielen.