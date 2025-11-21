Underdogs triumphieren! C-Ligist wirft Bezirksligisten aus dem Pokal

Nur drei der geplanten sechs Kreispokal-Spiele in Aachen konnten am Donnerstag Abend über die Bühne gehen – die hatten es aber in sich! Während Eintracht Verlautenheide in der Nachspielzeit eine Verlängerung verhindern konnte, zogen zwei Bezirksligisten gegen Kreisligisten den Kürzeren!
Der VfL Eintracht Warden lebt sein Pokalmärchen weiter. Nur wenige Wochen nach dem 4:1-Sieg über A-Ligist Arminia Eilendorf hat der Tabellenführer der Kreisliga C2 nun auch den Bezirksligafünften Alemannia Mariadorf mit 3:2 aus dem Wettbewerb geworfen. Und wie schon in der Runde zuvor überzeugte der Underdog nicht nur durch Leidenschaft, sondern auch durch einen klaren Plan.
Schon nach drei Minuten war der Sportplatz in Warden elektrisiert: Pascal Heitzer verwandelte einen frühen Foulelfmeter zur 1:0-Führung und gab seiner Mannschaft „zusätzliche Sicherheit in einer Anfangsphase, in der man sofort gespürt hat, dass unser Matchplan sitzt“, wie Geschäftsführer Christian Krzemien die Startminuten beschrieb.
Nach der Pause erwischte Mariadorf den besseren Start und drehte die Partie durch zwei schnelle Treffer innerhalb von zwei Minuten. Warden wirkte kurz verunsichert, doch genau in diesem Moment, so Krzemien, „hat sich die Mannschaft kurz geschüttelt“ – und dann „eine beeindruckende Reaktion gezeigt“.
Die Eintracht überstand eine hitzige Phase, in der es nach einer harten Szene gleich zwei Rote Karten gab – eine für Warden, eine für Mariadorf – und kämpfte sich mit enormer Moral zurück in das Spiel. Joker Niklas Fieber traf in der 66. Minute zum Ausgleich, bevor erneut Heitzer vom Punkt Verantwortung übernahm und das 3:2 besorgte.
Überragender Rückhalt war Torwart Timo Lenz, dessen Paraden Krzemien als entscheidend einordnete. „Angeführt von einer starken Torhüterleistung haben wir Moral bewiesen, uns zurückgekämpft und das Spiel gedreht“, sagte er. Die Partie sei intensiv, aber „jederzeit fair“ gewesen – genau die Art Derby, die man sich wünsche.
Dass die Eintracht wieder einen höherklassigen Gegner stürzt, sieht der Verein als klares Zeichen der eigenen Entwicklung. Dieses Weiterkommen, so Krzemien, sei „ein Beleg dafür, dass die Eintracht in ihrer Entwicklung weiterhin Gas gibt und den eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzt“. Es solle zusätzlichen „Rückenwind und Selbstvertrauen“ für die kommenden Ligaspiele geben, in denen Warden seine Tabellenführung verteidigen will.
Der Pokalabend war nicht nur sportlich ein Höhepunkt. Krzemien sprach von einer „außergewöhnlichen Atmosphäre“ und lobte die vielen Helferinnen und Helfer, deren Einsatz den Abend erst möglich gemacht habe. „Die Unterstützung war fantastisch und hat uns enorm geholfen“, sagte er – und machte deutlich, wie sehr der Verein diesen Tag als gemeinsames Erlebnis wertschätzt.
Beim SC Kellersberg bekamen die Zuschauer eine torlose erste Halbzeit zu sehen. In den zweiten Abschnitt startete der A-Ligist besser – und wurde belohnt: Mehmet Kir brachte seine Farben nach Vorarbeit von Kevin Hoch mit 1:0 in Führung.
Der Bezirksligist kam jedoch zurück ins Spiel. In der 70. Minute erzielte Cliff Sasu den Ausgleich, der bis in die Schlussminuten Bestand hatte. Alles deutete bereits auf eine Verlängerung hin – doch dann schlug der Underdog noch einmal zu.
Danijel Vukosavljevic sorgte in der zweiten Minute der Nachspielzeit für die Entscheidung: Nach Vorlage von Kai Vonderbank traf der 27-jährige Serbe zum umjubelten 2:1-Siegtreffer.
Im Viertelfinale trifft die Mannschaft von Trainer Benedikt Schenke nun auf den Sieger der Partie SV Rott gegen TV Konzen.
In letzter Sekunde konnte Eintracht Verlautenheide eine Verlängerung gegen den Bezirksliga-Vierten Falke Bergrath abwenden. Luis Mankartz brachte die Heimelf nach 16 Minuten durch einen abgefälschten Distanzschuss in Führung, ehe Eugen Lobanov nach Vorarbeit von Justin Müller nach einer halben Stunde zum 1:1 ausglich.
Nur vier Minuten nach Wiederanpfiff drehte Verlautenheide die Partie erneut: Nils Tangerding traf zur 2:1-Führung. Doch Bergrath hatte die passende Antwort parat – diesmal war es Mankartz, der Jürgen Finken perfekt in Szene setzte. Der ließ sich die Chance nicht entgehen und netzte zum 2:2 ein.
Die möglicherweise spielentscheidende Szene ereignete sich in der 65. Minute, als sich Melih Yilmaz zu einer Unsportlichkeit hinreißen ließ und von Schiedsrichter Daniel Meys mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde.
Trotz Unterzahl verteidigte die Maloki-Elf clever und stellte sich dem zunehmenden Druck des Landesligisten entschlossen entgegen. Doch in der fünften Minute der Nachspielzeit war es schließlich so weit: Hircin schickte Tangerding auf die Reise, der zunächst am Keeper scheiterte, den Nachschuss aber zum umjubelten 3:2-Siegtreffer versenkte.
Im Viertelfinale trifft die Mannschaft von Trainer Dennis Buchholz nun auf den Ligakonkurrenten Rasensport Brand.