Underdogs triumphieren! C-Ligist wirft Bezirksligisten aus dem Pokal

Eintracht Warden bezwingt Mariadorf – C-Ligist dreht PokaslDerby

Der VfL Eintracht Warden lebt sein Pokalmärchen weiter. Nur wenige Wochen nach dem 4:1-Sieg über A-Ligist Arminia Eilendorf hat der Tabellenführer der Kreisliga C2 nun auch den Bezirksligafünften Alemannia Mariadorf mit 3:2 aus dem Wettbewerb geworfen. Und wie schon in der Runde zuvor überzeugte der Underdog nicht nur durch Leidenschaft, sondern auch durch einen klaren Plan.

Schon nach drei Minuten war der Sportplatz in Warden elektrisiert: Pascal Heitzer verwandelte einen frühen Foulelfmeter zur 1:0-Führung und gab seiner Mannschaft „zusätzliche Sicherheit in einer Anfangsphase, in der man sofort gespürt hat, dass unser Matchplan sitzt“, wie Geschäftsführer Christian Krzemien die Startminuten beschrieb.

Furioser Start, Rückschlag nach der Pause

Nach der Pause erwischte Mariadorf den besseren Start und drehte die Partie durch zwei schnelle Treffer innerhalb von zwei Minuten. Warden wirkte kurz verunsichert, doch genau in diesem Moment, so Krzemien, „hat sich die Mannschaft kurz geschüttelt“ – und dann „eine beeindruckende Reaktion gezeigt“.

Die Eintracht überstand eine hitzige Phase, in der es nach einer harten Szene gleich zwei Rote Karten gab – eine für Warden, eine für Mariadorf – und kämpfte sich mit enormer Moral zurück in das Spiel. Joker Niklas Fieber traf in der 66. Minute zum Ausgleich, bevor erneut Heitzer vom Punkt Verantwortung übernahm und das 3:2 besorgte.

„Eine herausragende Willensleistung“ – Warden feiert einen besonderen Abend

Überragender Rückhalt war Torwart Timo Lenz, dessen Paraden Krzemien als entscheidend einordnete. „Angeführt von einer starken Torhüterleistung haben wir Moral bewiesen, uns zurückgekämpft und das Spiel gedreht“, sagte er. Die Partie sei intensiv, aber „jederzeit fair“ gewesen – genau die Art Derby, die man sich wünsche.

Dass die Eintracht wieder einen höherklassigen Gegner stürzt, sieht der Verein als klares Zeichen der eigenen Entwicklung. Dieses Weiterkommen, so Krzemien, sei „ein Beleg dafür, dass die Eintracht in ihrer Entwicklung weiterhin Gas gibt und den eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzt“. Es solle zusätzlichen „Rückenwind und Selbstvertrauen“ für die kommenden Ligaspiele geben, in denen Warden seine Tabellenführung verteidigen will.

Der Pokalabend war nicht nur sportlich ein Höhepunkt. Krzemien sprach von einer „außergewöhnlichen Atmosphäre“ und lobte die vielen Helferinnen und Helfer, deren Einsatz den Abend erst möglich gemacht habe. „Die Unterstützung war fantastisch und hat uns enorm geholfen“, sagte er – und machte deutlich, wie sehr der Verein diesen Tag als gemeinsames Erlebnis wertschätzt.