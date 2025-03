Underdogs punkten im Abstiegskampf - Bergdörfer und Hainberg mit Remis

TSV Landolfshausen/Seulingen – SV Rotenberg 1:2

TSV Landolfshausen/Seulingen: Sven Wienecke, Tim Krellmann, Olé Köhne (64. Ladushan Ravindran), Maximilian Purschke, Justin Ramon Pohl (85. Nick Matti Butzke), Nico Diedrich (90. Maximilian Wurth), Lukas Tappe, Leo Johann Roy (75. Luka Sambale), Steven Celik, Jannik Meck, Hendrik Ziegner - Trainer: Heberling Endrik

SV Rotenberg: Leon Hass, Moritz Stange, Jonas Degener, Marius Wolfram, Luca Schwarze, Lukas Degener (85. Julius Hose), Julian Tenchella, Dennis Tauchmann, Mattis Mühlhaus (57. Jannik Baumgärtel), Pascal Schiller, Andre Diederich (90. Robert Öhler) - Trainer: Christopher Meyna

Schiedsrichter: Alexandre Pradier

Tore: 0:1 Julian Tenchella (45.), 0:2 Luca Schwarze (70.), 1:2 Hendrik Ziegner (88.)

So., 16.03.2025, 15:00 Uhr

SG Dassel/Sievershausen – SCW Göttingen 0:3 Ligaprimus SCW Göttingen wurde seiner Favoritenrolle gerecht und setzte sich souverän mit 3:0 gegen die abstiegsbedrohte SG Dassel/Sievershausen durch. Paul Grothoff brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung, bevor Lucca Sielaff und Louis Westerkamp in der zweiten Halbzeit nachlegten. SCW verteidigt mit diesem Sieg die Tabellenführung, während Dassel/Sievershausen weiterhin tief im Abstiegskampf steckt.

So., 16.03.2025, 15:00 Uhr

SG Bergdörfer – SC Hainberg 2:2

In einer ausgeglichenen Partie trennten sich die SG Bergdörfer und der SC Hainberg mit 2:2. Paavo-Maximilian Gundlach brachte die Gäste zweimal in Führung, doch Paul Müller glich jeweils für die Hausherren aus, darunter per Foulelfmeter. Hainberg bleibt mit dem Punktgewinn stabil im Tabellenmittelfeld, während Bergdörfer die Abstiegsränge weiter etwas auf Abstand hält.

SG Bergdörfer – SC Hainberg 2:2

SG Bergdörfer: Malte Conrady, Jakob Weidemann, Adrian Hobrecht (55. Nick Dornieden), Lennart Jauz, Christoph Eckermann, Bastian Senger, Philipp Bode, Paul Müller, Sabian Alushi (83. Alexander Böning), Santee Nimely, Luca Michael Rusalo - Trainer: Fabio Fröchtenicht

SC Hainberg: Justus Mühlhausen, Nick Fiedler, Carl Frieder Behrendt, Paavo-Maximilian Gundlach, Johannes Rustenbeck, Lukas Schieche (51. Leonard Walle), Perrin Willmann, Thierry Ngoudjou Patigo, Jasper Jungnitz, Jona Willms, Jan Eric Haakon Rolf - Trainer: Oliver Hille

Schiedsrichter: Finn Luca Heipel

Tore: 0:1 Paavo-Maximilian Gundlach (24.), 1:1 Paul Müller (44. Foulelfmeter), 1:2 Paavo-Maximilian Gundlach (65. Foulelfmeter), 2:2 Paul Müller (73.)