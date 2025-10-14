Underdogs fordern Bezirksligsten heraus - Geisenhausen tritt nicht an

Startschuss für das Pokal-Viertelfinale im Fußballkreis West. Drei der vier Paarungen gehen bereits in dieser Woche über die Bühne, lediglich das Duell zwischen der SG Dornach / Roßbach und dem FC Ergolding findet erst am 29. Oktober statt. Schon am Dienstagabend kreuzen der SV Ettenkofen und der TV Aiglsbach die Klingen. Am Mittwoch geht es dann weiter mit dem Match zwischen dem TSV Neustadt/Donau und dem TSV Langquaid. Der TV Geisenhausen sagte am Dienstag-Vormittag seine beim FC Walkertshofen angesetzte Partie wegen Spielermangel ab. Somit steht die Brandl-Truppe kampflos im Viertelfinale.

Heute, 19:00 Uhr SV Ettenkofen Ettenkofen TV Aiglsbach Aiglsbach 19:00 PUSH



Markus Stockmeier (Sportlicher Leiter SV Ettenkofen): "Wir wollen versuchen, dem Favoriten aus Aiglsbach so gut es geht Paroli zu bieten und vielleicht können wir wieder für eine Überraschung sorgen. Aufgrund von Urlaub und Krankheiten ist unser Kader dezimiert. Nicht nur deshalb sollen die Jungs, die aktuell nicht so viel spielen, ihre Chance bekommen."





Torsten Holm (Trainer TV Aiglsbach): "Wir wollen im Pokal überwintern und dazu müssen wir die Auswärtshürde in Ettenkofen überspringen. Das wird kein Selbstläufer, dennoch wollen wir unserer Favoritenrolle gerecht werden. Personell müssen wir ein paar Umstellungen vornehmen, da uns unter anderem Rasch, Kulzer und Meinzer fehlen."





Markus Stockmeier (Sportlicher Leiter SV Ettenkofen): "Wir wollen versuchen, dem Favoriten aus Aiglsbach so gut es geht Paroli zu bieten und vielleicht können wir wieder für eine Überraschung sorgen. Aufgrund von Urlaub und Krankheiten ist unser Kader dezimiert. Nicht nur deshalb sollen die Jungs, die aktuell nicht so viel spielen, ihre Chance bekommen."Torsten Holm (Trainer TV Aiglsbach): "Wir wollen im Pokal überwintern und dazu müssen wir die Auswärtshürde in Ettenkofen überspringen. Das wird kein Selbstläufer, dennoch wollen wir unserer Favoritenrolle gerecht werden. Personell müssen wir ein paar Umstellungen vornehmen, da uns unter anderem Rasch, Kulzer und Meinzer fehlen."





Daniel Neubaur (Sportlicher Leiter TSV Neustadt/Donau): "Wir freuen uns riesig auf das Aufeinandertreffen mit Langquaid, das in einem Pflichtspiel ewig schon nicht mehr gegeben hat. In der Liga läuft es bei uns überragend und entsprechend gut ist die Stimmung. Wir wollen unseren Landkreiskontrahenten einen beherzten Fight liefern und alles probieren, um den Titelverteidiger voll zu fordern."







Matthias Eisenschenk (Trainer TSV Langquaid): "Mittwoch erwartet uns eine 50/50-Pokalpartie. Neustadt hat gute Ergebnisse in der Kreisliga und auch im Pokal mit dem Sieg gegen Schierling ein Ausrufezeichen gesetzt. Natürlich wollen wir weiterkommen, sind auch gut drauf, werden aber zwangsweise auf einige Spieler beruflich oder verletzungsbedingt verzichten müssen."













