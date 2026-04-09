Underdog zeigt Mentalität: Siebenbäumen dreht Flutlichtspiel

Latif Temnur (li., GW Siebenbäumen) gegen Felix Schulz (SIG Elmenhorst). – Foto: 11ven Pixel

Was für ein Fußballabend unter Flutlicht: Die SV Grün-Weiß Siebenbäumen beweist beeindruckende mentale Stärke und dreht ein intensives Auswärtsspiel bei S.I.G. Elmenhorst.

Offener Schlagabtausch zu Beginn – Favorit geht in Führung

Die Partie begann mit hohem Tempo. In den ersten 15 Minuten lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Besonders auffällig: Erik Wolter, die Nummer 7 von Elmenhorst, der mit starken Richtungswechseln und Tempo immer wieder für Gefahr sorgte.

In der 17. Minute war es dann soweit: Niclas Herbert Rau brachte die Gastgeber verdient mit 1:0 in Führung. In der Folge verlagerte sich das Spiel zunehmend auf die Außenbahnen. Beide Mannschaften suchten immer wieder den Weg über ihre Außenverteidiger und versuchten mit Pässen in die Tiefe gefährlich zu werden. Siebenbäumen belohnt sich kurz vor der Pause Kurz vor dem Halbzeitpfiff dann der Ausgleich: In der 44. Minute traf Kaleab Wondwosson Begna zum 1:1. Ein zu diesem Zeitpunkt gerechtes Ergebnis – auch weil Siebenbäumen in den letzten zehn Minuten vor der Pause deutlich näher am Tor war.

Diesen Eckball des GW Siebenbäumen kann die SIF Elmenhorst abwehren. – Foto: 11ven Pixel

Gaus trifft sehenswert – doch Siebenbäumen antwortet sofort Nach dem Seitenwechsel brauchten beide Teams zunächst etwas Zeit, um wieder in den Rhythmus zu finden. Über kontrollierte Ballstafetten versuchten beide Mannschaften, Sicherheit ins Spiel zu bringen. In der 70. Minute dann der nächste Rückschlag für die Gäste: Maik Leo Gaus traf mit einem präzisen Flachschuss in die lange Ecke zum 2:1. Torhüter Julius Mölders war trotz voller Streckung chancenlos. Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Kurioser Ausgleich und eiskalter Elfmeter entscheiden das Spiel Nur zwei Minuten später, in der 72. Minute, wurde es kurios: Eine Bogenlampe segelte in den Strafraum, Mohammed Al Ali stand an der Grundlinie und bugsierte den Ball irgendwie ins Tor – möglicherweise begünstigt durch das tief stehende Flutlicht. 2:2.

Julius Giering (GW Siebenbäumen). – Foto: 11ven Pixel