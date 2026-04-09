Underdog zeigt Mentalität: Siebenbäumen dreht Flutlichtspiel

Was für ein Fußballabend unter Flutlicht: Die SV Grün-Weiß Siebenbäumen beweist beeindruckende mentale Stärke und dreht ein intensives Auswärtsspiel bei S.I.G. Elmenhorst.
Die Partie begann mit hohem Tempo. In den ersten 15 Minuten lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Besonders auffällig: Erik Wolter, die Nummer 7 von Elmenhorst, der mit starken Richtungswechseln und Tempo immer wieder für Gefahr sorgte.
In der 17. Minute war es dann soweit: Niclas Herbert Rau brachte die Gastgeber verdient mit 1:0 in Führung. In der Folge verlagerte sich das Spiel zunehmend auf die Außenbahnen. Beide Mannschaften suchten immer wieder den Weg über ihre Außenverteidiger und versuchten mit Pässen in die Tiefe gefährlich zu werden.
Kurz vor dem Halbzeitpfiff dann der Ausgleich: In der 44. Minute traf Kaleab Wondwosson Begna zum 1:1. Ein zu diesem Zeitpunkt gerechtes Ergebnis – auch weil Siebenbäumen in den letzten zehn Minuten vor der Pause deutlich näher am Tor war.
Nach dem Seitenwechsel brauchten beide Teams zunächst etwas Zeit, um wieder in den Rhythmus zu finden. Über kontrollierte Ballstafetten versuchten beide Mannschaften, Sicherheit ins Spiel zu bringen.
In der 70. Minute dann der nächste Rückschlag für die Gäste: Maik Leo Gaus traf mit einem präzisen Flachschuss in die lange Ecke zum 2:1. Torhüter Julius Mölders war trotz voller Streckung chancenlos. Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten.
Nur zwei Minuten später, in der 72. Minute, wurde es kurios: Eine Bogenlampe segelte in den Strafraum, Mohammed Al Ali stand an der Grundlinie und bugsierte den Ball irgendwie ins Tor – möglicherweise begünstigt durch das tief stehende Flutlicht. 2:2.
In der 80. Minute dann die spielentscheidende Szene: Foul im Strafraum, Elfmeter für Siebenbäumen. Mohammed Al Ali übernahm die Verantwortung – und verwandelte sicher zum 3:2-Endstand.
Die SV Grün-Weiß Siebenbäumen belohnt sich für eine starke Moral und dreht ein intensives Auswärtsspiel. Besonders nach dem erneuten Rückstand zeigte der Underdog Charakter und Effizienz. Ein verdienter Erfolg – und ein Statement im Kampf um wichtige Punkte.
S.I.G. Elmenhorst: Ben Möller, Felix Konstantin Schulz, Mike Veenma, Nicolas Eich, Erik Wolter, Aaron Willers (46. Benjamin Greve)Maik Leo Gaus, Julius Maximilian Schulz (80. Haroun Ben Hatem Yahyaoui) Niclas Herbert Rau (74. Lennox Max Lemke) Lukas Born, Maximilian Hanich (80. Janis Lange).
Trainer: Kai Hagedorn.
SV Grün-Weiß Siebenbäumen: Julius Alexander Mölders, Kaleab Wondwosson Begna, Mohammed Al Ali, Jonas Stapf, Ali Taha (88. Luca Oliver Schewski) Latif Bilal Temnur (33. Ommeed Sindi), Arshed Hashimi, Manuel Plähn, Timo Dankert, Yannick Teichmann, Fynn Louis Halupka.
Trainer: Bastian Bolte.
Schiedsrichter: Patrick Möller (Roter Stern Lübeck).
Ass.: Mohamad Hassan, Omid Jamshidi
Tore: 1:0 Niclas Herbert Rau (17.), 1:1 Kaleab Wondwossen Begna (44.), 2:1 Maik Leo Gaus (70.), 2:2 Mohammed Al Ali (72.), 2:3 Mohammed Al Ali (80., FE).