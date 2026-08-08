Underdog stürzt den Favoriten: Seckenhausen feiert Traumstart

„Mega Auftakt für uns. Wir sind ja schon irgendwo einer der krasseren Underdogs diese Saison. Da schmeckt ein Auftaktsieg bei einem der Top drei Teams natürlich richtig gut“, sagte der Coach nach dem Schlusspfiff.
Dabei war der Sieg alles andere als glücklich. Der Aufsteiger präsentierte sich von Beginn an mutig, taktisch hervorragend eingestellt und eiskalt in den entscheidenden Momenten. „Wir haben es taktisch sehr diszipliniert gemacht und lange nichts konkret Gefährliches zugelassen. Außerdem konnten wir nach vorne immer wieder Nadelstiche setzen“, erklärte Amelang.
Die Gäste belohnten sich früh. Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Patrick Zielinski den fälligen Elfmeter in der 18. Minute sicher zum 1:0. Nur acht Minuten später legte Seckenhausen nach. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld wurde der Ball per Kopf an den zweiten Pfosten verlängert, wo Ibteesam Butt ebenfalls per Kopf zum 2:0 traf.
Der Außenseiter hatte den Favoriten damit sichtlich überrascht und hätte die Partie sogar früh entscheiden können. „Leider haben wir dann die Riesenchance zum 3:0 durch Patrick Zielinski liegen gelassen. Er scheiterte im Eins-gegen-eins an Wachtendorf“, berichtete Amelang.
Lutterklas hält den Sieg fest
Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild. Bruchhausen-Vilsen erhöhte den Druck und kam durch einen weiteren Foulelfmeter zurück ins Spiel. Nick Plate verkürzte in der 49. Minute auf 1:2 und leitete eine packende Schlussphase ein. „Nach der Halbzeit war Vilsen überlegen und bekam den Elfmeter zum 2:1. Anschließend haben wir weiterhin gut verteidigt, wir mussten trotzdem drei dicke Dinger überstehen“, sagte Amelang.
Vor allem Maurice Lutterklas im Tor der Gäste rückte nun immer stärker in den Mittelpunkt. Zunächst setzte Nick Brockmann einen Heber aus rund elf Metern neben das Tor. Kurz vor Schluss bewahrte Lutterklas seine Mannschaft mit einer Glanzparade vor dem Ausgleich. „Kurz vor Schluss gab es zunächst einen Freistoß aus etwa 17 Metern zentraler Position. Den Ball von Salam Garaf hat Lutterklas aus dem Winkel gefischt“, schilderte Amelang.
Doch selbst danach war die Partie noch nicht entschieden. Nur zwei Minuten später bot sich Bruchhausen-Vilsen die nächste Großchance. „Bei einer flachen Hereingabe waren wir unsortiert. Aus etwa elf Metern ging der Versuch von Brockmann knapp drüber“, atmete der Trainer nach der letzten überstandenen Gelegenheit auf.
Dann war Schluss – und der Jubel bei den Gästen grenzenlos. Der Aufsteiger startet mit einem Sieg beim vermeintlichen Spitzenteam in die Saison und sendet gleich am ersten Spieltag ein deutliches Signal an die Konkurrenz. Für Bruchhausen-Vilsen dagegen bleibt die Erkenntnis, dass eine starke zweite Halbzeit nicht ausreichte, um den frühen Rückstand noch aufzuholen.
SV Bruchhausen-Vilsen – TSG Seckenhausen-Fahrenhorst 1:2
SV Bruchhausen-Vilsen: Jörn Wachtendorf, Justus Wicke (62. Salam Garaf), Nick Plate, Jost-Eike Behrens (83. Florian Wacker), Cedric Fehse, Jonas Lohmann, Jakob Warnke, Bjarne Meyer (82. Marvin Glander), Nick Brockmann, Walid Garaf, Lauritz Meyer (75. Mathis Wohlers) - Trainer: Sascha Jäger - Co-Trainer: Philipp Witschke - Co-Trainer: Jan Lehmkuhl
TSG Seckenhausen-Fahrenhorst: Maurice Lutterklas, Marvin Grone, Jan Kaufmann, Marc-Fabian Markart, Ibteesam Butt, Ben Sakulowski, Marlon Linke (74. Daniel Uzoechina), Ole Strier (57. Filip Dawid Hoffmann), Colin Lehnert, Patrick Zielinski (85. Simon Köthke), Julian Rafael Pero Torbahn (87. Jonte Warneke) - Trainer: Lukas Amelang
Schiedsrichter: Patrick Herbach (Hannover) - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Patrick Zielinski (18. Foulelfmeter), 0:2 Ibteesam Butt (26.), 1:2 Nick Plate (49. Foulelfmeter)