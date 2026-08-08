Underdog stürzt den Favoriten: Seckenhausen feiert Traumstart

„Mega Auftakt für uns. Wir sind ja schon irgendwo einer der krasseren Underdogs diese Saison. Da schmeckt ein Auftaktsieg bei einem der Top drei Teams natürlich richtig gut“, sagte der Coach nach dem Schlusspfiff. Dabei war der Sieg alles andere als glücklich. Der Aufsteiger präsentierte sich von Beginn an mutig, taktisch hervorragend eingestellt und eiskalt in den entscheidenden Momenten. „Wir haben es taktisch sehr diszipliniert gemacht und lange nichts konkret Gefährliches zugelassen. Außerdem konnten wir nach vorne immer wieder Nadelstiche setzen“, erklärte Amelang.

Die Gäste belohnten sich früh. Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Patrick Zielinski den fälligen Elfmeter in der 18. Minute sicher zum 1:0. Nur acht Minuten später legte Seckenhausen nach. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld wurde der Ball per Kopf an den zweiten Pfosten verlängert, wo Ibteesam Butt ebenfalls per Kopf zum 2:0 traf. Der Außenseiter hatte den Favoriten damit sichtlich überrascht und hätte die Partie sogar früh entscheiden können. „Leider haben wir dann die Riesenchance zum 3:0 durch Patrick Zielinski liegen gelassen. Er scheiterte im Eins-gegen-eins an Wachtendorf“, berichtete Amelang.