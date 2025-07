Underdog Dorfbach wirft Favorit Hofkirchen hochkant aus dem Pokal

Das Spiel aus Sicht von Hofkirchens Spielertrainer Thomas Hidringer: "Das war ein gebrauchter Tag für uns. Wir sind relativ gut ins Spiel gekommen, sind 1:0 in Führung gegangen. Dann gab's nach zwei Fouls von unserem Spieler eine Zehn-Minuten-Zeitstrafe - und wir bekommen in der Folge noch drei Tore vor der Pause eingeschenkt. Wir haben heute viel ausprobiert mit Kickern, die ansonsten eher wenig Spielzeit haben. In der Höhe geht der Sieg für Dorfbach in Ordnung, unser A-Jugend-Torwart hat unglücklich noch eine rote Karte kassiert, als er außerhalb des 16ers den Ball mit der Hand genommen hat. Pokal ist Pokal, am Sonntag zählt's wieder - dann wollen wir in der Liga drei Punkte holen."