Underdog Dietersheim kegelt Attaching aus dem Pokalwettbewerb

Dieses Mal war der Keeper schneller: Marwane Gobitaka (Bildmitte) erzielte für den SE Freising einen Hattrick. – Foto: Lehmann

Der Kreisklassist schlägt den Kreisligisten mit 2:0. Der SE Freising, Kranzberg und Allershausen ziehen souverän in die nächste Runde ein.

Da waren’s aus Landkreissicht nur noch vier: Die dritte Runde im Toto-Pokal Donau/Isar ist gespielt – und am Ende setzten sich am Dienstagabend der SE Freising, der SV Kranzberg, der TSV Allershausen und – etwas überraschend – der SV Dietersheim durch.

SV Vötting – SE Freising 1:5 (0:1). Sieben Spieler aus dem Kader der Bezirksliga-Mannschaft standen beim SE Freising in der Anfangsformation – und so war die Partie beim Kreisklassisten auch recht bald entschieden. Florian Huber brachte die Gelb-Schwarzen in der ersten Hälfte in Führung (18.). Danach schalteten die Gäste bereits einen Gang runter, sorgten nach dem Seitentausch aber trotzdem für ein standesgemäßes Ergebnis: Erst stellte Neuzugang Marwane Gobitaka mit seinem ersten Tor im Eintracht-Dress auf 2:0 (50.), ehe Huber mit einem Foulelfmeter seinen Doppelpack schnürte (52.). Später traf Gobitaka sogar noch zweimal und vergoldete damit seinen Startelf-Einsatz (61./86.). Vötting gelang nur noch der Ehrentreffer durch Simon Sczepanski (88.).

Freisings Sportdirektor Andreas Schlechta war nach der Begegnung zufrieden: „Das war eine ganz seriöse Leistung. In der ersten Halbzeit müssen wir aber schon höher führen.“

TSV Paunzhausen – SV Kranzberg 0:5 (0:1). Ebenfalls in der nächsten Runde stehen die Kicker des SVK. Der Kreisligist war dabei in Paunzhausen gefordert, das traditionell mit einer starken Defensive aufwartet. Doch der Abwehrriegel des Kreisklassen-Clubs war irgendwann geknackt.

Kranzberg kam schleppend in die Partie, Florian Edlhuber traf aber bereits in der achten Minute zur Führung. In Durchgang zwei wurden die Gäste ihrer Favoritenrolle im Ampertal-Derby gerecht: Erst köpfte Peter Bongers zum 2:0 ein (57.), ehe Neuzugang Rade Marinkovic mit schön herausgespielten Treffern (72./82.) sowie der eingewechselte Tufan Cicek (89.) für klare Verhältnisse sorgten. SVK-Pressesprecher Stephan Schikowski war zufrieden mit dem Auftritt: „Wir sind souverän eine Runde weitergekommen und haben vor allem hinten nichts zugelassen.“

SV Marzling – TSV Allershausen 0:4 (0:2). Bezirksligist Allershausen gab sich in der Partie beim Kreisklassisten ebenfalls keine Blöße. Dabei traten die TSV-Fußballer nicht mit der vollen Kapelle an, der eine oder andere Stammspieler bekam eine Pause. Doch auch so ließen die Ampertaler nichts anbrennen und lagen bereits zur Pause vorne. Florian Augscheller hatte nach einem Steckpass in der 22. Minute getroffen – und kurz darauf war die Messe für den Underdog fast schon gelesen: Nach einem Querpass bei einem Tempo-Angriff schob Jasko Hamzagic ein (26.).

In der Folgezeit gingen die Gäste ein wenig vom Gas. Doch auch so war Spartenchef Philipp Jordan zufrieden – auch, weil Hamzagic per Strafstoß (75.) und noch einmal Augscheller (86.) nachgelegt hatten. „Wir freuen uns, dass wir eine Runde weiter sind“, resümierte Jordan. „Wir haben das heute sehr seriös gespielt.“

SV Dietersheim – BC Attaching 2:0 (1:0). Heimvorteil genutzt! Für die Überraschung des Pokalabends sorgte die Dietersheimer Mannschaft um Spielertrainer Christopher Schindler, die den Kreisliga-Verein aus der Freisinger Vorstadt aus dem Wettbewerb kegelte. Dabei war die Sache bereits nach den ersten 45 Minuten in die richtigen Bahnen gelenkt: Attaching, das mit seiner Stammelf angetreten war und zudem vom Wochenende kein Match in den Knochen hatte, fing sich zum ungünstigsten Zeitpunkt (und nach einem Konter) das 0:1 durch Walace Rodrigues Viana (45.+1). Auch nach dem Seitenwechsel konnten die BCA-Fußballer ihre Erfahrung nicht ausspielen. Dietersheim dagegen machte eine Viertelstunde vor Schluss den Deckel drauf: Spielertrainer Schindler sorgte mit einem Schuss von der Mittellinie für das 2:0 (77.).

Entsprechend groß war der Jubel beim letztjährigen Kreisklassen-Vize: „Das war ein total verdienter Sieg. Es war schön zu sehen, zu was das Team in der Lage ist“, sagte Schindler. Kurios: Die ersten 30 Minuten stand Schindler selbst im Tor des SVD, weil Keeper Patric Barba an seinem 33. Geburtstag etwas später zum Spiel gekommen war.