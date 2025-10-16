Underdog Biwer versenkt Weiler

Eine große Überraschung

Biwer aus der 2.Division sorgte für eine faustdicke Überraschung. Nicht, dass man nicht bei einem eine Liga höher spielenden Team gewinnen könnte, doch ein 6:0 in Weiler sorgt dann doch für Aufmerksamkeit! Man profitierte dabei wohl auch von einer frühen roten Karte für die Gastgeber, die einen rabenschwarzen Tag erwischt hatten. Schon zur Pause lagen die Yellow Boys aussichtslos mit 0:4 in Rückstand. Frank Amberg: „waren über 90 Minuten hellwach“ Biwer-Trainer Frank Amberg: „Die frühe rote Karte für Weiler hat natürlich in unser Spiel gepasst, auch wenn wir zu dem Zeitpunkt schon in Führung lagen und noch eine weitere Torchance nicht genutzt hatten. Wir waren über 90 Minuten hellwach und hielten uns von Anfang bis Ende an unseren Matchplan. Spielerisch ist Weiler schon stark, doch vorne fehlte ihnen ein Knipser. Uns liegen solche spielerisch guten Gegner. Unsere zwei Sechser dominierten die Partie, am Ende haben wir sogar in der Höhe verdient gewonnen, auch weil wir sehr effizient waren.“ Verlängerung und Elfmeterschießen Dass das Spiel zwischen den beiden Ligarivalen Merl und Kopstal ein enges werden könnte, war im Vorfeld gewusst. Torlos ging es ins Elfmeterschießen, in dem sich die Gäste behaupteten. Zwar waren sie die ersten, die einen Elfer vergaben, doch der Red Star brachte seine zwei letzten Schüsse vom Punkt nicht im Tor unter und verlor mit 4:5. Zwischen den Zweitdivisionären Aspelt und Kayl-Tetingen stand es 1:1, also genauso wie nach 90 Minuten im Duell in der Meisterschaft am 28.September. Die Union 05 hatte am Mittwochabend vom Punkt einen einzigen Fehlversuch, der die Qualifikation zur 2.Runde kosten sollte. Mit einem 1:1 gingen Schouweiler (D2S2) und Erpeldingen (D2S1) in die Verlängerung, in der die Gastgeber unmittelbar vor dem Abpfiff an der Latte scheiterten. Im folgendem Elfmeterschießen sollten sie sich dann doch noch behaupten, Keeper Thill parierte gleich zweimal. Der CS Oberkorn (D1S2) hatte gegen Berdorf-Consdorf (D2S1) Mühe und musste in die Verlängerung, auch da Gästetorwart Silva Cruz eine herausragende Leistung zeigte, u.a. parierte er in der 75.‘ einen Foulelfmeter des CSO. 5 Minuten vor Ende der Verlängerung erlöste Var nach Assist von Moreira Marques den Favoriten dann mit seinem entscheidenden Treffer zum 2:1 (115.‘).

Reisdorf letzter Club aus der 3.Division im Wettbewerb Für ein gewisses Spektakel sorgten die beiden Drittdivisionäre Luna Oberkorn und Reisdorf. Wie schon in der Meisterschaft sollte sich der Gast behaupten, dies mit 5:3 und einem Hattrick von Gomes Rodrigues. Luna lag stets im Rückstand, agierte ab der 33.‘ nur noch zu zehnt, fand aber trotzdem immer wieder den Anschluss, ehe Lopes in den Schlussminuten den Deckel auf den Reisdorfer Sieg machte. Damit sind sie der letzte verbleibende Verein aus der untersten Spielklasse der 1.Herren im Wettbewerb und dürften sich bereits auf die Auslosung der 2.Runde freuen.

Derbys Pratzerthal-Redingen ging gegen das eine Klasse tiefer spielende Beckerich Mitte der 1.Halbzeit nach einem langen Pass verdient durch Mantrisi in Führung, doch nach dem Dreh wollte der Underdog eine Reaktion zeigen. Da man jedoch mit einem Elfmeter am FCPR-Keeper scheiterte und gleich danach den Ausgleich erneut verpasste, lief man dem Rückstand weiter hinterher. Ab der 80.‘ in Unterzahl wurde es dann schwer für den FCB und Rodrigues Paredes machte in der Nachspielzeit alles klar (2:0, 90.‘+2). In einem ausgeglichenen Derby zwischen zwei Ligarivalen legte Kehlen in Hobscheid los wie die Feuerwehr, doch ein Treffer nach rund 40 Sekunden wurde wegen Abseits aufgehoben. Das 0:1 entsprang zwar einem Eigentor, war nach einer halben Stunde aber nicht unverdient. Nach einer knappen Stunde erhöhte man per Kopf nach einer Flanke von links (0:2, 57.‘) ehe die Alliance Äischdall eine Viertelstunde später wieder für Spannung sorgte (1:2, 72.‘), zum Ausgleich sollten die Hausherren aber nicht mehr kommen. Gestern, 20:00 Uhr FC Pratzerthal-Redingen Redingen FC Beckerich Beckerich 2 0 Abpfiff Gestern, 20:00 Uhr FC Alliance Äischdall Hobscheid-Eischen Äischdall FC Kehlen Kehlen 1 2 Abpfiff Welche anderen Clubs aus der 2.Division stehen in der 2.Runde? Dalheim schnitt zwar im Vergleich zur Begegnung in der Meisterschaft bei der AS Red Black Luxemburg besser ab, verlor aber dennoch mit 4:0. Fünf Tore erzielte alleine Yannick Welter aus Harlingen beim 10:0-Heimsieg gegen Ligarivale Clerf, was für den Spieler als auch für sein Team einer Machtdemonstration gleichgekommen sein dürfte. Folschette, in der 2.Division zuletzt toll unterwegs, ging nach einem hervorragenden Auftritt der Gäste aus Vianden mit 2:5 baden. Im Duell der Aufsteiger in die 2.Division fertigte die US Esch (D2S2) den CS Bourscheid (D2S1) mit 6:1 ab. Boukellal: „gut für das Selbstvertrauen, dass wir Tore geschossen haben“ Mourad Boukellal, Trainer der Lallinger in einer Sprachnachricht an FuPa: „Ich glaube es war ein typisches Spiel für eine englische Woche. Viele Mannschaften rotieren dann, ich habe es auch ein wenig gemacht aber nicht zu viel. Der gegnerische Trainer (d.Red.: Ruben Brito) sagte mir, dass er nicht alle Stammspieler an Bord hatte (...) Der Sieg hat uns gutgetan. Es ist gut für das Selbstvertrauen, dass wir Tore geschossen haben. Leider haben wir aber erneut einen Gegentreffer nach einem individuellen Fehler kassiert. Das passiert uns oft. Im Grossen und Ganzen war es ein gutes Spiel, um das Vertrauen wiederzugewinnen und das kommende Wochenende vorzubereiten, an dem wir ein schweres Spiel in Gasperich bestreiten. Die Qualifikation für eine weitere Runde tut einem stets gut.“ Nach einer Stunde hatte Gasperich (D2S2) gegen Heiderscheid-Eschdorf (D2S1) schon quasi den Einzug in die nächste Runde in der Tasche, El Hafeds Kopfballtor nach Ballgewinn und Flanke zum 3:1 sollte aber lediglich Ergebniskosmetik sein. Weniger Spannung als man eventuell vor der Partie hätte erwarten können gab es zwischen Brouch (D3) und Steinfort (D2S2), die Gäste gewannen klar mit 7:0.