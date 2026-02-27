„Undankbarer Rückrundenstart“ – Lafferde vor großer Hürde in Hondelage Zum Auftakt der Rückrunde wartet auf den SV Teutonia Groß Lafferde mit dem MTV Hondelage 1909 ein physisch starker Gegner. Während Teutonia personell arg gebeutelt ist, warnt auch Hondelages Trainer vor der kämpferischen Moral des Gegners. von red · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Friedhelm Brauner

Der Start ins neue Pflichtspieljahr könnte für den SV Teutonia Groß Lafferde kaum anspruchsvoller sein. Am Sonntag (11 Uhr) gastiert das Tabellenschlusslicht der Bezirksliga 2 Braunschweig beim MTV Hondelage 1909, der aktuell auf Rang vier steht und zuletzt mit einem 4:1-Erfolg gegen den FC Wenden Selbstvertrauen tankte.

Teutonias Kapitän Tim Paul spricht offen von einem schwierigen Auftakt: „Undankbarer Rückrundenstart, um es ehrlich zu sagen. Wir sind personell aktuell arg gebeutelt.“ Beim ohnehin kleinen Kader gebe es mehrere Ausfälle, zudem sei die Vorbereitung alles andere als optimal verlaufen. „Wir konnten noch nicht einmal auf dem Platz trainieren und haben uns über Fitnesskurse, Soccerpark und ein Testspiel versucht, irgendwie für die Rückrunde vorzubereiten.“ Neben der Personallage erschwert auch die Spielstätte die Aufgabe. „Wir treffen nicht nur auf einen sehr starken Gegner, sondern vor allem auf einen Gegner, der physisch immer sehr viel abverlangt – auswärts auf einem sehr kleinen Kunstrasenplatz“, sagt Paul. Deshalb erwarte man in erster Linie ein intensives Spiel gegen den Ball: „Alles andere als ein Defensivfeuerwerk, bei dem wir versuchen werden, möglichst lange die Null zu halten und entgegenzuhalten, werden wir nicht erwarten.“