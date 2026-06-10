 2026-06-09T05:59:15.975Z

Allgemeines

Und zweiter Regionalliga-Aufstieg! VfB Hilden darf erneut feiern

Der VfB 03 Hilden erlebt die nächste große Aufstiegsgeschichte. Nach der ersten Mannschaft haben auch die C-Junioren den Sprung in die Regionalliga West geschafft - vor 300 Zuschauern und nach einem Comeback gegen SuS Dinslaken 09.

von André Nückel · Heute, 21:06 Uhr · 0 Leser
Doppel-Aufstieg des VfB Hilden!
Doppel-Aufstieg des VfB Hilden! – Foto: Marcel Eichholz

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U15 RL West - S1
U15 RL West - S2

Die Saison des VfB 03 Hilden bekommt die nächste besondere Geschichte! Nachdem die erste Mannschaft am Sonntag erstmals in die Regionalliga West aufgestiegen ist, haben nun auch die C-Junioren nachgelegt. Die U15 des VfB gewann das Rückspiel um die Niederrheinliga-Meisterschaft gegen SuS Dinslaken 09 mit 2:1 und steigt damit in die U15-Regionalliga West auf.

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Do., 04.06.2026, 14:00 Uhr
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Heute, 19:00 Uhr
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Im Duell der beiden Niederrheinliga-Gruppensieger ging es zugleich um die Meisterschaft am Niederrhein und den Regionalliga-Aufstieg. Das Hinspiel in Dinslaken war 1:1 ausgegangen, dadurch hatte Hilden im Rückspiel vor 300 Zuschauern den Heimvorteil - und nutzte ihn nach einem Rückstand.

Zunächst lief die Partie allerdings in Richtung der Gäste. Ben Zimolag brachte SuS Dinslaken in der 1. Minute sofort mit 1:0 in Führung. Damit war Hilden gefordert, fand nach der Pause aber die passende Antwort. Kyrylo Nazarov-Ramazanov erzielte in der 43. Minute den Ausgleich, ehe Theodor Joppe die Partie in der 54. Minute endgültig drehte.

Nächster Titel für den VfB

Der 2:1-Erfolg reichte Hilden nach dem 1:1 im Hinspiel zum Gesamtsieg. Die C-Junioren krönten damit eine starke Saison, wurden Niederrheinliga-Meister und sicherten sich zugleich den Aufstieg in die U15-Regionalliga West.

Für den Verein ist es die nächste Bestätigung einer außergewöhnlichen Entwicklung. Innerhalb weniger Tage feierte der VfB zwei besondere Aufstiege: erst die erste Mannschaft in die Regionalliga West, nun die U15 in die höchste Spielklasse ihrer Altersklasse im Westen.

Der Erfolg der C-Junioren zeigt, dass in Hilden nicht nur die Senioren sportlich auf einem hohen Niveau arbeiten. Auch im Nachwuchsbereich trägt die Entwicklung Früchte. Nach dem Rückstand gegen Dinslaken blieb die Mannschaft ruhig, drehte das Spiel und machte vor eigenem Publikum den nächsten Hildener Aufstieg perfekt.

>>> Liveticker VfB 03 Hilden - SuS Dinslaken

Termine für Entscheidungsspiele / Relegation 2025/26

Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:

  • 1. Spieltag: ab Mittwoch, 10. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • 2. Spieltag: ab Sonntag, 14. Juni 2026, ab 15 Uhr
  • 3. Spieltag: ab Mittwoch, 17. Juni 2026, 19.30 Uhr

    Weitere Termine - falls erforderlich

  • Sonntag, 21. Juni 2026, 15 Uhr
  • Mittwoch, 24. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • Sonntag, 28. Juni 2026, 15 Uhr

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