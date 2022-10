Und wieder Zillertaler Hochzeitsmarsch: Karlsfeld schlägt Grünwald Alkan warnt: "Wir müssen unsere Emotionen besser im Griff haben"

Karlsfeld – In der 42. Minute hallte der Zillertaler Hochzeitsmarsch am Samstagnachmittag zum ersten Mal durch den Sportpark Karlsfeld. Verantwortlich dafür war Abdul Bangura, der den Ball zum 1:0 unter die Latte geknallt hatte. Karlsfeld legte gegen den TSV Grünwald noch zwei Tore nach und gewann 3:0.

Die bis dahin zähe Partie in der Landesliga Südost zwischen Eintracht Karlsfeld und dem TSV Grünwald nahm nach dem ersten Tor Fahrt auf. In der zweiten Hälfte kochten die Emotionen hoch, es gab zwei Platzverweise und drei Zeitstrafen sowie acht Gelbe Karten. Mal spielte Karlsfeld in Überzahl, dann hatten die Gäste einen Mann mehr auf dem Feld. In der Schlussphase fiel die Entscheidung. Karlsfeld hat nach dem 3:0-Erfolg gegen Grünwald den Anschluss ans vordere Tabellendrittel hergestellt.

Der Karlsfelder Erfolg ist das Ergebnis eines Lernprozesses. Vor wenigen Wochen hatte das Team von Trainer Jay Alkan noch versucht, Siege zu erzwingen. Der Schuss ging nicht selten nach hinten los. Zu viel Risiko eröffnete den Gegnern Möglichkeiten, die Folge waren Gegentore –und Niederlagen. Karlsfeld schlitterte in den Tabellenkeller. Doch im Oktober schafften die Karlsfelder die Wende, auch weil sie mittlerweile abwartender agieren.

Gegner Grünwald stand tief und machte den Raum um den eigenen Strafraum eng, für Karlsfeld war kein Durchkommen. „Wir hatten viel Ballbesitz, haben aber keine Lösungen gefunden“, sagte Alkan. Anstatt ungeduldig zu werden, wartete die Eintracht auf ihre Chance. In der 42. Minute war es soweit. Bangura eroberte den Ball am gegnerischen Strafraum, ließ zwei Verteidiger stehen und knallte den Ball unter die Latte. „Der Treffer war Gold wert“, kommentierte Alkan die Führung.