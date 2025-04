– Foto: Cindy Scholz

Und wieder war es nichts... ...mit dem ersten VfR Heimsieg im Jahr 2025. In einer ereignislosen Partie gegen den FSV Grün-Weiß Stadtroda reichte den Gästen eine Chance für den Auswärtssieg. Verlinkte Inhalte Landesklasse 1 GW Stadtroda Lobenstein

Mit dem Umzug ins heimische Koseltal sollte auch der Fluch besiegt werden, dass der VfR in diesem Jahr noch kein Heimspiel gewinnen konnte. Als Gast war der Mittelfeldnachbar des FSV Grün-Weiß Stadtroda ins Koseltaler Wohnzimmer gekommen. In Abwesenheit von Trainer Riccardo Aust vertrat der Co. Martin Müller den Trainer auf der Bank. BERICHT DES VFR BAD LOBENSTEIN

Sa., 12.04.2025, 15:00 Uhr VfR Bad Lobenstein Lobenstein FSV Grün-Weiß Stadtroda GW Stadtroda 0 1 Mit Spielbeginn war der VfR die aktivere Mannschaft und erspielte sich etliche Chancen, mit denen aber zu fahrlässig umgegangen wurde. Somit verflachte das Spiel im weiteren Verlauf. Vom FSV Grün-Weiß Stadtroda, der nur mit einer ersatzgeschwächten Elf antrat, war bis dahin so gut wie nichts zu sehen. Die Gäste suchten immer wieder Peters und Reimann im Sturmzentrum. Diese Bemühungen konnten aber stets von der VfR-Abwehr gestellt werden, wobei sie immer beschäftigt wurde. In der 38. Minute genügte den Gästen ein Standard. Eine Ecke wurde auf Zielspieler Peters geschlagen, der quasi ungedeckt zum 0:1 einköpfen konnte und somit den Spielverlauf auf den Kopf stellte. Ab jetzt hieß es: Plan umwerfen und mehr in den Angriff investieren. Trainer Martin Müller stellte in der Halbzeitpause um. Mai und Eckert raus, dafür kamen Junge und Köcher.