Und wieder verschenkt der FCD den Sieg

2:2 beim FC Ismaning – Deisenhofner können 2:0-Führung nicht nutzen

Deisenhofens Trainer Andreas Pummer unterteilt Remis gerne in gute und schlechte Unentschieden. Und nun hat man zwei fürchterlich schlechte Unentschieden in Serie. Bei 3:3 gegen Nördlingen verspielte man in den Schlussminuten ein 3:0 und beim 2:2 (2:0) in Ismaning verspielte man eine 2:0-Pausenführung. Und wieder gab es den schmerzhaften Ausgleich in letzter Sekunde.

45 Minuten lang sah es richtig gut aus für die Kicker aus dem südlichen Landkreis. Fast die kompletten 45 Minuten kontrollierte Deisenhofen das Geschehen, ohne brillieren zu müssen. Es war fast noch ein Schönheitsfehler, dass man aus der Überlegenheit gegen erschreckend schwache Ismaninger nicht noch das 3:0 oder 4:0 gemacht hat. Die Chancen dazu waren vorhanden.

Der erste Deisenhofener Treffer war ein langer Ball, der erst einmal eher ungefährlich aussah. Dann aber kam Ismanings Schlussmann mit Verzögerung heraus und es passierte ein folgenschwere Zusammenprall, bei dem Paul Schemat den Ball über die Linie drückte. Elf Minuten später bracht der Keeper dann zusammen und wurde mit dem Krankenwagen abtransportiert. Deisenhofens Trainer Andreas Pummer schickte dem Torwart auch die Genesungswünsche seitens seiner Mannschaft mit auf den Weg.

Das 2:0 des FCD war dann ein Distanzknaller von Georg Jungkunz, gegen den kein Kraut gewachsen war. Das war zu dem Zeitpunkt hochverdient in einem einseitigen Spiel, dass sich nach dem Seitenwechsel spürbar änderte. Nun begann der FC Ismaning, sich nach einer offenbar deutlichen Aussprache in der Kabine spürbar gegen die Niederlage zu wehren. Die Deisenhofener waren nicht mehr so zwingend und das Geschehen eher ausgeglichen. Dennoch hatten die Gäste immer wieder ihre Möglichkeiten, den Sieg noch sicherer zu machen. So gab es direkt nach der Pause ein richtiges Brett zum 3:0. Nach dem Ismaninger Anschluss (Serhii Shcherbyna, 58.) hatte Deisenhofen immer wieder Konterräume und auch den einen oder anderen Abschluss. Aber man ließ den Gegner am Leben und wurde mit der letzten Flanke in den Strafraum bitterböse bestraft. Eine Flanke drückte Joker Alekzandar Sinabov über die Linie und die Deisenhofener haben wieder zwei Punkte liegen gelassen. Gefühlt war das 2:2 eine Niederlage und irgendwie können beide Vereine das Wort Unentschieden nicht mehr hören. Ismaning steht nun bei sechs Remis in acht Spielen, Deisenhofen bei vier in sieben Partien.

FC Ismaning – FC Deisenhofen 2:2 (0:2). FCD: Obermeier, Edenhofer, Gkasimpagiazov, Jungkunz, Köber, Nickl, Lippmann, Semmler, Kretzschmar (60. Krettek), Schemat (69. Seidl), Schmid Tore: 0:1 Schemat (14.), 0:2 Jungkunz (41.), 1:2 Shcherbyna (58.), 2:2 Sinabov (90.+4) Schiedsrichter: Michael Krug (Unterhaching) Zuschauer: 240