Und wieder ist Beeck einfach nicht konstant genug Spielbericht

1:4-Niederlage zum Saisonabschluss in Merten. Platz sechs in der Abschlusstabelle der Fußball-Mittelrheinliga.

Das Hinspiel im Dezember hatte der FC Wegberg-Beeck dominiert und 3:0 gewonnen. Das Rückspiel vor eigenem Publikum dominierte der SSV Merten, der Beeck mit 4:1 bezwang und nach dem letzten Saisonspiel mit respektablen 60 Punkten auf Platz zwei in der Abschlusstabelle der Fußball-Mittelrheinliga steht. Einen Rang, mit dem auch die Beecker geliebäugelt haben, die in der Schlussphase der Saison aber keine konstanten Leistungen mehr zeigten und sich nach dem Abstieg und Neuaufbau im Sommer mit Platz sechs zufrieden geben mussten.

Verschiedene Phasen

„Wir hatten wieder verschiedene Phasen im Spiel, agierten nicht konstant“, musste Mike Schmalenberg seine Analyse der vergangenen Wochen wiederholen. „Es gab Phasen, da haben wir gut agiert, machen uns dann aber durch schlechte Zuspiele alles wieder kaputt. Auch defensiv waren wir heute nicht so stabil wie sonst. Und haben insgesamt zu oft die falschen Entscheidungen getroffen und die Zweikämpfe nicht gut geführt.“

In den ersten 20 Minuten hatte der Beecker Coach noch das Gefühl, dass etwas gehen könnte – „zumindest bis zum ersten Gegentor. Taktisch agierten beide Teams bis dahin nicht auf höchstem Niveau.“ Doch Pascal Köpp (10.) und kurz darauf Abdemi Oubelkhiri (12.) schossen den Gastgeber früh in Front. „Wir hatten Möglichkeiten, spielen die aber nicht gut zu Ende“, so Schmalenberg. Die meisten Angriffe versandeten am Sechzehner. Die beste Chance hatte Pablo Ramm, der knapp vergab. „Die Jungs haben aber nicht aufgegeben, aber oft stimmte einfach das Timing nicht, oder man ging nicht gut in die Zweikämpfe.“ Maximilian Decker (61.) und Bilal al Morabiri (78.) erhöhten für Merten. Zwischenzeitlich hatte der eingewechselte Leo Mirgartz (70.) nach einem Steckpass von Alessio Tafa aus spitzem Winkel das 1:3 erzielt – und sich mit seinem zweiten Saisontor aus Beeck in Richtung Fortuna Düsseldorf II verabschiedet.

„Trotzdem haben wir insgesamt nach dem Umbruch eine gute Saison gespielt, nach einer tollen Phase war unsere Leistung nach der Niederlage bei Meister Bonn Ende April aber leider zum Schluss trotz guter Auftritte nicht mehr konstant genug, um unter den Top fünf zu landen“, zog Schmalenberg kurz Bilanz.

Beeck: Strauch - Hühne, Schlosser (77. Behrami), Daniels - Gelber (64. Massold), Fensky (88. H. Winkens), Leersmacher, Hoffmanns - Tafa, Ramm (64. Kleefisch), San José (64. Mirgartz)

