„Und, wie habt ihr gespielt?“ - „21:2 gewonnen“ Ein Ergebnis, welches es nur selten im Fußball gibt. In unserer 4. Kreisklasse A gab es gestern das kuriose Ergebnis von 21:2 zwischen Sparta Nordhorn 4 und SV Wietmarschen 5. Wir haben einmal versucht, das Spiel zusammenzufassen.

Bis zur Halbzeit fielen 6 weitere Tore, darunter ein Eigentor. So ging es mit 12:1 in die Halbzeitpause.

Die ersten 8 Minuten der Partie passierte noch nichts, doch dann gelangen den Spartaner direkt 5 Tore in 7 Minuten. Und so stand es direkt nach einer Viertel Stunde 5:0. Wietmarschen konnte noch dagegenhalten, gelang in der 31. Minute der „Anschlusstreffer“ zum 1:5. Doch der kurze Aufschwung wurde direkt wieder zerstört mit einem Gegentreffer direkt nach dem Anstoß zum 1:6.

Bei den meisten Mannschaften wird dann nicht nur ein Gang rausgenommen, sondern komplett auf Leerlauf geschaltet. Nicht so bei Sparta an diesem frühen Morgen. Es ging direkt weiter mit einem Doppelschlag. Zwischen der 60. Und 75. Minute fielen dann wiederum 6 Tore – darunter ein weiterer Ehrentreffer für Wietmarschen.

Die letzten beiden Tore der Partie fielen in der Schlussphase. Sparta machte in der 83. Minute die 20 Buden voll, während das 21:2 mit dem Schlusspfiff fiel.

Respekt an beide Teams: an Sparta Nordhorn 4, die bis zum Ende gas gegeben haben und an Wietmarschen, die das Spiel so durchgezogen haben. Das Spiel kam ohne eine Karte aus.

Die Tabelle der 4. Kreisklasse A führt Sparta Nordhorn souverän an. Mit 9 Siegen aus 9 Spielen und einem Torverhältnis von 66:7 Tore sind die Nordhorner aktuell das Maß aller Dinge.