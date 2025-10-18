 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Der VfB Eichstätt erkämpft sich in Illertissen einen Punktgewinn (Archivbild).
Der VfB Eichstätt erkämpft sich in Illertissen einen Punktgewinn (Archivbild). – Foto: Johannes Traub

Und täglich grüßt das Murmeltier – VfB Eichstätt spielt erneut Remis

14. Spieltag der Regionalliga Bayern

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Bayern
Illertissen
Eichstätt

Der 14. Spieltag der Regionalliga Bayern. Aufsteiger Eichstätt musste heute in Illertissen ran. Die Bachthaler-Elf galt als unangenehmer Gegner und wurde für die Mannen von VfB-Coach Domnik Betz zu einem Härtetest. Anpfiff der Partie war um 14 Uhr im Vöhlin-Stadion. Der Live-Ticker:

Heute, 14:00 Uhr
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen
VfB Eichstätt
VfB EichstättEichstätt
1
1
Abpfiff

Und täglich grüßt das Murmeltier: Ein weiteres 1:1-Unentschieden bringt dem VfB Eichstätt den nächsten Zähler ein. Die Heimherren zeigten sich in Hälfte eins brutal effizient und brauchten lediglich eine Chance für die 1:0-Halbzeitführung. Marco Hingerl schloss in Minute 36 ab und traf ins Eichstätter Kreuzeck.

Die 266 Zuschauer bekamen aber eine Reaktion der VfB-Spieler zu sehen. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff glich Kevin Mutove zum 1:1 aus. Damit bleibt die Tabellensituation für die beiden Klubs unverändert. Illertissen rangiert mit 23 Punkten auf Platz fünf und der VfB Eichstätt lauert dahinter mit 22 Punkten.

FV Illertissen – VfB Eichstätt 1:1
FV Illertissen: Malwin Zok, Max Zeller, Marco Gölz, Maximilian Neuberger, Alexander Kopf, Eduard Heckmann, Luis Pfaumann, Milos Cocic, Marco Hingerl, Yannick Glessing, Tobias Rühle (30. Daniel Gerstmayer) (84. Mussa Fofanah) - Co-Trainer: Timo Räpple - Trainer: Holger Bachthaler - Co-Trainer: Christian Zgouri
VfB Eichstätt: Nikolai Sauernheimer, Florian Lamprecht, Bastian Bösl, Elias Herger, Daniel Spies, Jonas Fries (89. Arif Ekin), Ferat Nitaj, Pascal Schittler, Dominik Wolfsteiner (24. Johannes Mayer), Kevin Mutove, Alexander Beusch - Trainer: Dominik Betz
Schiedsrichter: Kenny Abieba (Fürth) - Zuschauer: 276
Tore: 1:0 Marco Hingerl (36.), 1:1 Kevin Mutove (55.)

Aufrufe: 018.10.2025, 16:07 Uhr
Marcel HuseAutor