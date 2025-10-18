Und täglich grüßt das Murmeltier – VfB Eichstätt spielt erneut Remis

Der 14. Spieltag der Regionalliga Bayern. Aufsteiger Eichstätt musste heute in Illertissen ran. Die Bachthaler-Elf galt als unangenehmer Gegner und wurde für die Mannen von VfB-Coach Domnik Betz zu einem Härtetest. Anpfiff der Partie war um 14 Uhr im Vöhlin-Stadion. Der Live-Ticker:

Und täglich grüßt das Murmeltier: Ein weiteres 1:1-Unentschieden bringt dem VfB Eichstätt den nächsten Zähler ein. Die Heimherren zeigten sich in Hälfte eins brutal effizient und brauchten lediglich eine Chance für die 1:0-Halbzeitführung. Marco Hingerl schloss in Minute 36 ab und traf ins Eichstätter Kreuzeck.

Die 266 Zuschauer bekamen aber eine Reaktion der VfB-Spieler zu sehen. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff glich Kevin Mutove zum 1:1 aus. Damit bleibt die Tabellensituation für die beiden Klubs unverändert. Illertissen rangiert mit 23 Punkten auf Platz fünf und der VfB Eichstätt lauert dahinter mit 22 Punkten.

FV Illertissen – VfB Eichstätt 1:1

FV Illertissen: Malwin Zok, Max Zeller, Marco Gölz, Maximilian Neuberger, Alexander Kopf, Eduard Heckmann, Luis Pfaumann, Milos Cocic, Marco Hingerl, Yannick Glessing, Tobias Rühle (30. Daniel Gerstmayer) (84. Mussa Fofanah) - Co-Trainer: Timo Räpple - Trainer: Holger Bachthaler - Co-Trainer: Christian Zgouri

VfB Eichstätt: Nikolai Sauernheimer, Florian Lamprecht, Bastian Bösl, Elias Herger, Daniel Spies, Jonas Fries (89. Arif Ekin), Ferat Nitaj, Pascal Schittler, Dominik Wolfsteiner (24. Johannes Mayer), Kevin Mutove, Alexander Beusch - Trainer: Dominik Betz

Schiedsrichter: Kenny Abieba (Fürth) - Zuschauer: 276

Tore: 1:0 Marco Hingerl (36.), 1:1 Kevin Mutove (55.)