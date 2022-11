Und täglich grüßt das Murmeltier…

Beim Spiel in Lindach sahen unsere mitgereisten Fans leider mal wieder die alten Muster unserer Elf. Eine Partie die sinnbildlich für die gesamte Hinrunde steht und damit am Ende leider auch verloren geht.



Wie so oft hatten wir kurz nach Anpfiff die Riesenchance zur Führung, was der Mannschaft sicherlich mal gut tun würde, anstatt immer einem Rückstand hinterherzulaufen. Leider brachte Nico Malagnini den Ball nicht im Tor unter und so ahnten wohl viele was nun wieder kommen muss. Die Befürchtungen wurden dann leider auch Realität, denn bereits in der achten Minute fingen wir uns mal wieder ein dummes und unnötiges Gegentor. So konnten wir unserem leidigen Hobby „einem Rückstand hinterherrennen“ wieder nachgehen. Trotz des Gegentreffers waren wir weiterhin voll im Spiel und konnten dieses offen gestalten. Kurz vor dem Halbzeitpfiff hatte dann Patrick Kieß den Ausgleich auf dem Fuß. Seine Direktabnahme wurde am vom starken Lindacher Schlussmann entschärft. So ging es mit dem 0:1 aus unserer Sicht auch in die Kabinen.

In der zweiten Hälfte sahen die Zuschauer dann ein ähnliches Bild. Wir steckten weiterhin nicht auf und hatten immer wieder mal Situationen die zum ersehnten 1:1 hätten führen können. Nur die Pille wollte einfach nicht über die Linie. So lief uns langsam, aber sicher die Zeit davon und daher mussten wir immer mehr riskieren. Die dadurch entstehenden Räume konnten die Gastgeber zehn Minuten vor dem Schlusspfiff dann leider ausnutzen und das zweite Tor erzielen. Im Anschluss war die Luft dann raus und das 3:0 in der letzten Minute spielte keine große Rolle mehr.



Wieder mal konnten wir uns nicht belohnen und etwas Zählbares mit nach Hause nehmen.

Vielleicht ganz gut das nun Winterpause ist und man etwas die Köpfe frei bekommt.