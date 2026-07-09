Und schon wieder zieht der SV Sonsbeck das große Los

Wieder ein Traumlos für den SV Sonsbeck. – Foto: Arno Wirths

Im Willy-Lemkens-Sportpark ist wieder einmal ein großer Zahltag angesagt. Wenn Wolfgang Jades vom Fußballverband Niederrhein gemeinsam mit einer mehr oder weniger prominenten Losfee zur Pokalauslosung schreitet, zählt SV Sonsbeck regelmäßig zu den großen Gewinnern. Am Mittwochabend durfte der Mönchengladbacher Schiedsrichter Mark Borsch die Kugeln ziehen.

Am Dienstag- oder Mittwochabend, 25. oder 26. August, gibt es für die Mannschaft von Trainer Heinrich Losing ein Wiedersehen mit dem Drittligisten Rot-Weiss Essen. Diesmal steht der Kracher bereits in der ersten Runde des Niederrheinpokals auf dem Programm.

Am 16. November 2024 hatte es dieses Duell schon einmal gegeben, damals im Viertelfinale. Rund 2000 Zuschauer durften lange auf eine Sensation hoffen. Der Sonsbecker Klaus Keisers hatte den krassen Außenseiter mit dem ersten Angriff des Spiels mit 1:0 in Führung gebracht. Dieses Ergebnis hatte auch nach 87 Minuten noch Bestand. Doch in der Schlussphase wendete der Drittligist die drohende Blamage gerade noch ab.

Genau ein Jahr später, am 16. November 2025, begrüßte der SV Sonsbeck im Viertelfinale den späteren Pokalsieger MSV Duisburg und zog sich trotz einer 0:3-Niederlage gegen den Drittligisten erneut glänzend aus der Affäre.

Jetzt klingelt also zum dritten Mal in Folge die Kasse. Zuvor müssen die Verantwortlichen des SV Sonsbeck allerdings wieder einmal jede Menge Arbeit erledigen. Erstmals hat der Oberligist einen Spieler in seinen Reihen, der den Niederrheinpokal schon einmal gewonnen hat. Der neue Torhüter Julius Paris, bis zum Ende der abgelaufenen Saison beim MSV Duisburg unter Vertrag, gewann die Trophäe 2022 mit dem SV Straelen.

Dass der SV Sonsbeck diesmal schon in der ersten Runde das große Los gezogen hat, ist das Ergebnis einer Sitzung des Verbandsfußballausschusses. „Wir wollten ganz einfach auch den Oberligisten einen großen Namen zum Auftakt ermöglichen und haben deshalb erstmals nur die sechs Dritt- und Regionalligisten dem Lostopf zwei zugeordnet“, erklärte Jades.

Ähnlich groß wie in Sonsbeck war der Jubel beim Oberliga-Absteiger SV Biemenhorst, der wahrscheinlich am Bocholter Hünting den Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf herausfordert, und beim Bezirksligisten 1. FC Wülfrath, der auf Pokalverteidiger MSV Duisburg trifft.

1. FC Kleve empfängt den TSV Meerbusch

Für die Sonsbecker Nachbarn aus den Fußballkreisen Kleve-Geldern, Rees-Bocholt und Moers hat der Pokalwettbewerb eher Hausmannskost zu bieten. So gibt es für den neuen Landesligisten 1. FC Kleve am Sonntag, 9. August, am heimischen Bresserberg ein Wiedersehen mit dem Oberligisten TSV Meerbusch.

Oberliga-Aufsteiger SV Scherpenberg tritt beim Düsseldorfer Landesligisten FC Kosova Düsseldorf an und hat damit eine unangenehme Aufgabe mit Stolpergefahr vor der Brust. Noch härter hat es den Bezirksligisten DJK Twisteden erwischt, der beim Oberhausener Bezirksligisten Schwarz-Weiß Alstaden gefordert ist.

Auch Bezirksliga-Absteiger SV Haldern hätte sich mit Sicherheit etwas Schöneres vorstellen können, als im heimischen Lindenstadion gegen den Bezirksligisten FC Remscheid zu spielen. Ein reines Bezirksliga-Duell steht außerdem zwischen den Sportfreunden Broekhuysen und dem TuS Xanten auf dem Programm.

Union Wetten fordert den MSV Duisburg heraus

Im Niederrheinpokal der Frauen hat der Kevelaerer Landesligist Union Wetten einen dicken Fisch an der Angel. In der ersten Runde, die am Sonntag, 9. August, ausgetragen wird, empfängt die Mannschaft den Regionalliga-Aufsteiger MSV Duisburg.

Regionalligist VfR Warbeyen bekommt gleich zu spüren, dass er nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga wieder im Amateurfußball angekommen ist. Die Reise führt nach Hattingen zum Bezirksliga-Team der Sportfreunde Niederwenigern.

Niederrheinligist GSV Moers, der nach dem Abstieg aus der Regionalliga vor einem großen Umbruch steht, ist beim Landesligisten Mettmann-Sport gefordert. Landesligist Viktoria Winnekendonk hat Heimrecht gegen den Niederrheinligisten SV Rosellen aus Neuss.