Und plötzlich ist der TSV Meerbusch die Nummer zwei der Oberliga Oberliga Niederrhein: Der TSV Meerbusch setzt sich am Freitag bei der Holzheimer SG durch und springt auf Platz zwei. Der KFC Uerdingen spielt am Samstag, Topspiel am Sonntag beim SC St. Tönis. von André Nückel · Heute, 22:28 Uhr

TSV Meerbusch gewinnt erneut. – Foto: Ludwig Sauels

Spieltag 19 in der Oberliga Niederrhein: Der TSV Meerbusch gewinnt erneut - und springt nach seinem Triumph bei der Holzheimer SG auf Rang zwei der Liga! Am Samstag geht es beim KFC Uerdingen weiter, ehe am Sonntag das Kracher-Duell zwischen dem SC St. Tönis und Ratingen 04/19 steigt.

Der TSV Meerbusch vergoldete am Freitag seinen 1:0-Erfolg gegen den VfB Homberg mit einem ebenfalls 1:0-Sieg bei der Holzheimer SG. Mattia Toni Klemen Majetic bestrafte einen Fehler der HSG-Abwehr und erzielte das einzige Tor des Tages (56.). Damit gelang der Truppe von Marcel Winkens nicht nur der dritte 1:0-Triumph in Serie, sondern auch der Sprung auf Platz zwei der Oberliga Niederrhein. Der TSV kam schlecht in die Saison, hat sich aber kontinuierlich gesteigert und hat mit 30 Punkten nur fünf weniger als Ratingen 04/19. Eine starke Zwischenbilanz, die auch zeigt: In der Oberliga ist mit einer kleinen Serie jederzeit ein großer Sprung möglich.