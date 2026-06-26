"Und jetzt steigen wir auch in die Verbandsliga auf"

– Foto: VfL Bergen 94

Die Saison in der Landesliga Ost ist beendet, und der VfL Bergen 94 feiert den Gewinn der Meisterschaft. Nach dem Titelgewinn im Vorjahr glückt der Mannschaft nun der ersehnte Aufstieg in die Verbandsliga. Trainer Martin Handschug blickt auf eine kurze, aber intensive Feiernacht, die mannschaftliche Geschlossenheit als Erfolgsfaktor und die anstehenden sportlichen Herausforderungen der neuen Spielzeit zurück.

Der direkte Konkurrent, der Grimmener SV, belegt mit 52 Punkten den zweiten Tabellenplatz. Die Bilanz des Verfolgers verzeichnet 15 Siege, sieben Unentschieden und vier Niederlagen bei einem Torverhältnis von 67:42, womit der Rückstand auf den Erstplatzierten im finalen Klassement deutliche acht Zähler beträgt.

Ein Blick auf die abschließende Tabelle verdeutlicht die sportliche Konstanz, mit der sich der frisch gebackene Champion die Spitzenposition erarbeitet hat. Der VfL Bergen 94 beendet die Spielzeit auf dem ersten Rang mit 60 Punkten. Aus den insgesamt 26 absolvierten Partien holte das Team 19 Siege, drei Unentschieden und musste lediglich vier Niederlagen hinnehmen. Das Torverhältnis von 92:36 dokumentiert die offensive Durchschlagskraft des Meisters.

Kompakte Feierlichkeiten und eine geplante Abschlussfahrt

Der entscheidende Schritt zur Meisterschaft wurde vorzeitig vollzogen, was Auswirkungen auf den unmittelbaren Rahmen der Feierlichkeiten hatte. Dennoch ließen die Beteiligten den Emotionen freien Lauf und planen bereits den nächsten Höhepunkt abseits des Rasens. „Da das vorletzte Spiel, wo die Meisterschaft besiegelt war, auf einen Sonntag fiel, war die Feier eher klein, kürzer, aber intensiv. Am ersten Juli-Wochenende machen wir aber noch eine Abschlussfahrt bzw. Wochenende in Polen, da werden wir noch den einen oder anderen Punkt am Tresen einfahren“, berichtet Trainer Martin Handschug gegenüber FuPa über die Stimmung und die anstehende Mannschaftsreise.

Die erfolgreiche Verteidigung des Titels als klares Saisonziel

Dass am Ende dieser Saison der ganz große Erfolg bejubelt werden kann, war für den Trainer und das Team die logische Konsequenz aus den Ambitionen der Vergangenheit. Nach den vorherigen Erfolgen ging die Mannschaft mit einer klaren Marschroute in die Pflichtspiele und nimmt das damit verbundene Aufstiegsrecht selbstverständlich wahr. „Nach der Meisterschaft in der letzten Saison wollten wir wieder den Titel und jetzt steigen wir auch in die Verbandsliga auf“, erklärt Martin Handschug den Erfolgswillen des Teams.

Kaderkontinuität und mannschaftliche Flexibilität als Erfolgsrezept

Der entscheidende Ausschlag für den Triumph lag in einem über Jahre hinweg eingespielten Fundament, das gezielt mit jungen Talenten verstärkt wurde. Zudem zeichnete sich die Mannschaft durch eine Unberechenbarkeit vor dem gegnerischen Tor sowie eine sattelfeste Hintermannschaft aus. Martin Handschug analysiert die wesentlichen Erfolgsfaktoren des Teams wie folgt: „Wir haben den Kader seit mehreren Jahren zusammengehalten und immer wieder mit jungen Spielern ergänzt. Wir agieren als Mannschaft und sind mit vielen verschiedenen Spielern torgefährlich. Dabei gehört unsere Defensive zu den stabilsten.“

Umschaltspiel mit hoher Geschwindigkeit als größte Stärke

Auf dem Rasen untermauerten die Spieler diesen meisterlichen Anspruch durch ein taktisches Profil, das sowohl in der Vorwärtsbewegung als auch in der Rückwärtsbewegung den Ausschlag gab. Gefragt nach den Stärken, hebt der Trainer eine Eigenschaft besonders hervor: „Wir haben eine sehr gute Geschwindigkeit im Umschaltspiel, offensiv wie defensiv.“

Geduld bei den laufenden Personalplanungen für die Zukunft

Für die kommenden Aufgaben in der veränderten Umgebung laufen die personellen Weichenstellungen bereits, wobei sich der Trainer bezüglich konkreter Details noch etwas in Geduld übt. Die offiziellen Verlautbarungen des Klubs sollen erst nach einem bestimmten Stichtag im Sommer erfolgen. „Die Planungen laufen, da gibt es Meldungen nach dem 1.7.“, gewährt Martin Handschug einen kurzen, aber prägnanten Einblick in den aktuellen Stand der Dinge.

Ein stabiler Start und der zügige Klassenerhalt im neuen Spieljahr

Für die neue Saison 2026/2027 hat der Trainer eine realistische Marschroute definiert. Als Aufsteiger gilt es für das Team, sich schnellstmöglich an das höhere Niveau anzupassen, um den Verbleib in der Liga frühzeitig zu sichern und das neue Niveau zu halten. Martin Handschug gibt die klare Zielsetzung für die Zukunft vor: „Wir wollen stabil in die Verbandsliga starten und uns zügig von den Abstiegsrängen fernhalten.“