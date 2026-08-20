Und jährlich grüßt das Murmeltier: Wieder Personalprobleme beim BC Attaching

der Attachinger Kicker Saamtou Koussetou – Foto: Michalek

Der BC Attaching tritt am Freitag gegen Kranzberg ersatzgeschwächt an. Ein Problem, das schon im Sommer 2025 ein Thema war.

Dass die Stimmung bei den Fußballern des BC Attaching gerade wieder im Keller ist, liegt nicht unbedingt am verpatzten Auftaktspiel, dem 0:2 in Finsing. Grund ist eher ein wiederkehrendes Muster. „Jährlich grüßt das Attachinger Murmeltier“, könnte man in Anlehnung an den Filmklassiker sagen. Es ist nämlich genau ein Jahr her, da plagte den BCA ein ähnliches Problem: Kaum war die Liga gestartet, verabschiedeten sich diverse Akteure in den Urlaub – oder meldeten sich mit kleineren Blessuren ab. „Scheinbar sind auch heuer wieder einige verletzt oder krank“, berichtete Trainer Stephan Fürst mit leichtem Galgenhumor vor der Heimpremiere gegen den SV Kranzberg (Freitag, 19.30 Uhr).

Um nicht noch deutlicher werden zu müssen, verwies Fürst auf seinen Co-Trainer Daniele Chezzi. Doch auch der 36-jährige Routiner und Abwehrchef kann nur mit den Achseln zucken. Aber er ist überzeugt: „Wir werden für das Match elf gallige Spieler haben, die sich den Arsch aufreißen.“ Allerdings saßen schon in Finsing auf der Attachinger Bank nur drei Mann – zwei davon aus der Zweiten Mannschaft. Da verwundert es auch nicht, dass im FuPa-Portal Trainer Stephan Fürst wieder als Spieler gelistet ist. „In der Vorbereitung machen wir uns viele Gedanken“, sagt Chezzi. Und dann seien zum Pflichtspielstart wieder keine Leute da.

Was dem BCA Hoffnung schenkt: Schon in der Rückrunde 2025/26 hatten die Rot-Schwarzen gegen Kranzberg nur elf spielbereite Kicker, siegten aber am Ende knapp mit 1:0 – und zwar mit einer „bockstarken Leistung“, wie sich der Co-Trainer gern erinnert. Ansonsten sehen die Attachinger Verantwortlichen den SVK natürlich in der Favoritenrolle. Mit Alexander Schmidbauer habe die Elf einen fachlich sehr guten Trainer bekommen, „zudem haben sie sich punktuell verstärkt“, so Chezzi. „Kranzberg ist aktuell leicht vorne.“ Ob sich die Wogen beim BCA glätten, wird sich zeigen. „Im Idealfall liefern die, die da sind, ab“, hofft er. „Dann müssen sich die anderen, wenn sie wieder da sind, hinten anstellen.“

Gut ist die Stimmung derweil im Ampertal, was daran liegt, dass der Auftakt am Wochenende geglückt ist und auch der Neuanfang mit Coach Schmidbauer voranschreitet. Deswegen ist Pressesprecher Stephan Schikowski auch nicht bang vor dem Duell mit Attaching. Allerdings wäre man gern weiter in der Zusammenstellung des Teams – „ein wenig müssen wir uns schon noch einspielen“, weiß Schikowski.

Dass auch die Kranzberger personell noch nicht aus dem Vollen schöpfen können, schlägt dort weniger auf die Stimmung. Das Stammpersonal um Kapitän Florian Edlhuber und Stürmer Thomas Kopp ist zwar da, von der Bank kann Trainer Alexander Schmidbauer jedoch nur bedingt nachlegen. „Da sind wir schwach besetzt“, gibt der Pressesprecher zu. Vor allem jüngere Spieler hätten sich zum Ligastart in den Urlaub verabschiedet. Dafür könnte mit Johannes Lühr ein Routinier zurückkehren.

Attaching werde man jedenfalls nicht unterschätzen, warnt Mittelfeld-Mann Stephan Schleypen. „Das wird kein leichtes Spiel.“ Somit wird das Match am Ende auch ein Duell der ersten Elf.