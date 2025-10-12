Und immerfort grüßt das Murmeltier …

Doch eine Tändelei an der linken Eckfahne führte zu einer völlig unnötigen Ecke, aus der der 2:2 Ausgleich resultierte.

Nach den letzten drei mehr oder weniger unglücklichen Niederlagen durfte sich die Reserve des FC Östringen endlich mal wieder Hoffnung auf einen positiven Spielausgang machen, denn bis zur 70. Minute führte man auf Brettener Geläuf ungewohnt mit 2:1.

Vor einer enttäuschenden Kulisse mit wenigen mitgereisten Schlachtenbummler, die den Gast unterstützten, plätscherte die Begegnung 40 Minuten so dahin. Kein Team konnte sehenswerte Aktionen kreieren. Beide Mannschaften wollten sich keine Blöße geben und achteten vor allem auf Stabilität.

In der 38. Minute reklamierten die Gäste Abseits, aus dem der Führungstreffer für Bretten entstand. Zu diesem Zeitpunkt war dieser kleine Vorteil für die Gastgeber nicht unverdient, auch wenn die Partie beiderseits nur dürftiges Kreisliganiveau aufwies.

In der 42. Minute durften die wenigen Fans des FCÖ2 trotzdem zu einem kleinen Jubel ansetzen. Perparim Fetas von links getretene Ecke leitete Jens Knaus mit seinem tief angesetzten Kopfball zu Philipp Leimenstoll in der Mitte weiter, der den Ball nur noch zum 1:1 Ausgleich über die Linie drücken musste.

Nach diesem etwas schmeichelhaften Halbzeitergebnis für den Gast kam dieser etwas motivierter aufs Feld zurück. Drei Minuten nach Anpfiff des gut leitenden Schiedsrichters Marcel Lampert konnte Ronay Güzel ein Zuspiel mit dem Kopf auf Leimenstoll weiterleiten, dessen Kopfstoß, völlig freistehend, links am Tor vorbeisegelte.

In der 50. Minute dann doch noch das nachgeholte Glücksgefühl für Leimenstoll, denn Tom Stretz schickte nach Ballannahme aus der Abwehr seinen Angreifer mit einem weiten Pass durch die Schnittstelle der Brettener Abwehr auf die Reise. Unwiderstehlich ließ er seine Gegenspieler stehen und sein Abschluss ins rechte Toreck zur 2:1 Gästeführung war unhaltbar.

Die Gästeführung schien das Spiel der Östringer zu beflügeln und gab ihnen Zeit, sich zu orientieren und Sicherheit in deren Abläufe zu bringen.

In der 70. Minute konnte durch eine Nachlässigkeit an der Außenlinie der Ball nur auf Kosten eines Eckstoßes geklärt werden. Nach Ausführung der Ecke führte die zweite Nachlässigkeit zum 2:2 Ausgleich für Bretten, da der in der Mitte stehende Stürmer sträflich freistand und TW Maxim Hohlweck dem sehenswerten Kopfball nur hinterher sehen konnte.

Mit diesem Punkt hätte das Gästeteam leben können und wäre bis zu diesem Zeitpunkt auch verdient gewesen, doch ein grober Abwehrschnitzer machte diese Hoffnung zunichte.

Weitere Angriffsversuche der Östringer, um den Ausgleich zu erzwingen, brachten nichts mehr ein und da hierdurch auf die Abwehr keinen Wert mehr gelegt wurde, fiel auch noch das vierte Tor für den Kreisligakonkurrenten.

(R.J./E.O.)