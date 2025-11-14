Und immer wieder Brandl! Walkertshofen bezwingt auch die Grafen

Nach dem 5:0 in Pfarrkirchen und dem 4:0 gegen den FSV VfB Straubing bleibt auch der FC Walkertshofen gegen die "Grafen" auf Erfolgskurs. Zum "Man of the Match" hat sich dabei einmal mehr Spielertrainer Christian Brandl mit seinem mittlerweile 14. Saisontreffer gekrönt.

Wenn es nach dem Gesetz der Serie gegangen wäre, hätte an diesem Freitagabend in der Bezirksliga-West eigentlich die Elf von Christian Endler die Nase vorne haben müssen, denn: Sie hat in den vergangenen fünf Partien im Wechsel einmal gewonnen und einmal verloren. Somit wäre nach der letzten Niederlage gegen Straubing demnach wieder ein Sieg an der Reihe gewesen. Satz mit X - das war wohl nix!

Zum Spiel: Nach einer relativ ausgeglichenen ersten Halbzeit nahmen die Hausherren aus dem Landkreis Kelheim mehr und mehr das Heft in die Hand, während die Gäste aus Neufraunhofen sich zwei gelbe Karten und eine Zeitstrafe einhandelten. In der 62. Minute fasste sich Christian Brandl ein Herz und netzte zur 1:0-Führung für seine Mannschaft ein, die der FCW über die Zeit und zum nächsten Dreier retten konnte.

Somit darf Walkertshofen sich über den dritten Sieg in Folge freuen - und stabilisiert in der Tabelle Platz 13 - mit vorläufig nurmehr zwei Punkten Rückstand auf das rettende Ufer. Die Grafen hätten mit einem Dreier den FC Simbach vorerst von Rang sieben verdrängen können - nach der heutigen Niederlage bleiben sie jedoch weiterhin auf Platz acht.