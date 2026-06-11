"... und ging bis zum Sonntag, bis die Getränke leer waren" FuPa stellt Meister vor: Der SV Pattonville II ist Meister in der Kreisliga B1 Enz-Murr und schafft den Aufstieg in die Kreisliga A. von red · Heute, 10:40 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Pattonville

Die Saison in der Kreisliga B1 Enz-Murr ist beendet, und die Entscheidung an der Tabellenspitze fiel denkbar knapp aus. Dank einer überragenden Teamleistung und enormen Trainingsfleißes sichert sich der SV Pattonville II punktgleich vor dem TSV Ludwigsburg die Meisterschaft. Trainer José Carneiro blickt emotional auf den Erfolg zurück, erklärt die Stärken seiner Mannschaft und schaut bereits auf die kommende Spielzeit in der Kreisliga A.

Das Ende einer langen Partynacht Die Erleichterung und die Freude nach dem entscheidenden Erfolg standen der Mannschaft ins Gesicht geschrieben. Nach dem Ende der Saison gab es für das Team kein Halten mehr. „Natürlich haben wir ausgiebig gefeiert“, berichtet Trainer José Carneiro gegenüber FuPa. Die Feierlichkeiten begannen direkt im Anschluss an die Partie gegen den TSV Asperg II und zogen sich weit in das Wochenende hinein. „Das fing ja auch schon nach dem Spiel gegen den TSV Asperg II an und ging bis zum Sonntag, bis die Getränke leer waren“, so der Coach über die ausgelassene Stimmung.

Ein hauchdünner Vorsprung im Titelkampf Ein Blick auf die Tabelle verdeutlicht, wie dramatisch das Duell um die Tabellenspitze bis zum Schluss war. Der SV Pattonville II und sein engster Verfolger lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das letztlich punktgleich zugunsten von Pattonville ausging. Dass es am Ende tatsächlich für ganz oben reichen würde, hatte der Trainer insgeheim gehofft, auch wenn das Saisonziel zunächst bescheidener formuliert war. „Mit dem Titelgewinn gerechnet: Insgeheim ja, ich persönlich“, gesteht José Carneiro. „Das Saisonziel war, unter den ersten drei zu sein. Ich hatte der Mannschaft immer mitgeteilt: Wir schauen von Spiel zu Spiel und ihr gebt mir die Richtung vor.“

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Die Mischung aus Trainingsfleiß und Teamgeist Der Schlüssel zum Erfolg lag für den Trainer vor allem in der harten Arbeit unter der Woche und dem ausgeprägten Zusammenhalt innerhalb der Truppe. „Der Ausschlag für die Meisterschaft war die Trainingsbeteiligung von im Schnitt 20 Mann. Jeder hatte Bock gehabt zu trainieren“, lobt José Carneiro den unbedingten Ehrgeiz seines Kaders. Neben dem Fleiß spielte die teaminterne Harmonie eine entscheidende Rolle für den Titelgewinn. „Natürlich brauchen wir eine bestimmte fußballerische Qualität, aber unsere absolute Stärke ist die Gemeinschaft – Spaß zu haben und sich im gleichen Moment auf die Aufgabe zu konzentrieren. Wir haben auch eine super Mischung zwischen Alt und Jung“, erklärt der Trainer stolz. Verzicht auf die Abschlussfahrt im Sinne des Vereins Trotz des großen Triumphs wird es in diesem Jahr keine gemeinsame Reise der Aufstiegsmannschaft geben. „Eine Abschlussfahrt ist für dieses Jahr keine geplant, das war ja auch kurzfristig“, begründet José Carneiro die Entscheidung. Ein weiterer Grund für die Zurückhaltung lag in der Solidarität und der Ungewissheit um die erste Mannschaft des SV Pattonville. „Wir wussten auch nicht, wie es bei der Ersten weitergeht. Die Erste hatte am Samstag ein sehr wichtiges Spiel, was sie dann auch gewonnen haben“, erklärt der Coach das Mitfiebern innerhalb des Vereins.

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