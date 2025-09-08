Und der Derbysieger heißt - mal wieder - SG Sexau/Buchholz

3:1 Sieg gegen die SG Wasser/Kollmarsreute - Ries mit Doppelpack Vor stattlicher Kulisse, es waren zirka 150 Zuschauer ins Erdbeerstadion nach Buchholz gekommen, entwickelte sich eine spannende und kampfbetonte Partie. Die Hausherren kamen gut ins Spiel und verzeichneten nach 10 Minuten schon drei durchaus verwertbare Chancen, die jedoch nicht zum Erfolg führten. Es dauerte bis in die 24 Minute, bis Ries nach einem Eckball frei zum Kopfball kam und das 1:0 erzielte. Kollmarsreute hielt kämpferisch und auch spielerisch dagegen und konnte ebenfalls einige Chancen herausspielen, die jedoch nicht verwertet werden konnten. Es blieb bei einer mageren 1:0 Führung der Hausherren bis zur Pause.

Auch nach der Halbzeit das gleiche Bild: Beide Mannschaften schenkten sich nichts, es ging zuweilen kräftig zur Sache, die hochkochenden Emotionen wurden jedoch von dem souverän leitenden Schiedsrichter Lukas Mayer immer mit den entsprechenden Maßnahmen im Zaum gehalten. In der 59. Minute gab es einen Strafstoß für die Heimelf, als M. Messmer im Strafraum von den Füßen geholt wurde. Timo Gutjahr verwandelte sicher ins rechte untere Eck zum 2:0. Es schien wieder alles für Gastgeber zu laufen, doch Felix Winnewisser konnte die Gäste wieder in der 67. auf 2:1 heranbringen. Es war ein wildes Hin und Her und die SG Wa/Ko entwickelte zum Ende des Spiels ein leichtes Übergewicht, konnte jedoch aus ihren zahlreichen Chancen kein Kapital schlagen. Den Deckel drauf machte schließlich Flo Ries in der 89. Minute, indem er einen stark herausgespielten Steckpass von P. Dickert zum 3:1 verwertete. Sein zweiter Treffer an diesem Tag. Seine Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor machte an diesem Tag den Unterschied, er verwertete seine Chance, Kollmarsreute ließ sie liegen.