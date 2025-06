Und dann muss der Torwarttrainer zwischen die Pfosten

„Ich habe nur gedacht, ,oh nein, so ein Mist, jetzt muss ich noch mal rein“, hatte Johnny Görtz den Platzverweis seines Schützlings, der den Ball gegen einen durchgebrochenen Dürener gut gestoppt hatte – aber außerhalb des Strafraums mit der Hand, entsetzt verfolgt. Denn für Zinnato gab es keinen Ersatz auf der eh sehr schmal besetzten Breiniger Bank als eben den Torwarttrainer. Im November 2024 hatte der 43-Jährige im Spiel bei den Sportfreunden Düren (2:1) ebenfalls einspringen müssen, danach aber seine eigentlich schon vor sieben Jahren beendete Karriere für endgültig beendet erklärt. Mit einigen Kilos mehr, dafür aber richtig Ruhe ausstrahlend, schritt Görtz gelassen zwischen die Pfosten – und die Partie änderte ihren Verlauf.

„Es hat doch eher so gewirkt, als hätte Breinig zwölf und wir nur zehn Mann auf dem Platz. Ich glaube, wenn eine Mannschaft 75 Minuten in Unterzahl spielt und trotzdem 6:2 gewinnt, dann sagt das viel über das Kräfteverhältnis aus“, kommentierte Dürens Luca Lausberg seufzend. Er war mit fünf A-Jugendlichen angereist, da sich einige seiner Akteure bei der ersten Mannschaft festgespielt hatten. „Und man merkt, dass wir nicht zusammen trainieren, da fehlte die Bindung im Spiel. Beim 1:1 hatte ich noch gedacht, dass wir jetzt im Spiel seien. Aber uns fehlte der Mut, abgesehen von der generellen Situation.“

Nach einer schönen Spielverlagerung auf den Flügeln hatte Jonas Beckers (9.) alle Zeit, sich den Ball aufzulegen und Breinig in Führung zu schießen. Ebenfalls eine schöne Spielverlagerung ging dem Ausgleich voraus, Marcel Fabian Olschewski (13.) traf per Kopf. Zwei Minuten später folgte die Rote Karte und eine Spielunterbrechung, bis Görtz umgezogen zwischen den Pfosten stand. Und nun wurde es mehr ein Spiel in eine Richtung, wenn Düren auch immer wieder versuchte, schnell umzuschalten. SV-Kapitän Tobias Standop (35.) erhöhte, und Manuel Kanou setzte einen Foulelfmeter gegen das Lattenkreuz.

Chancenverwertung

Doch nach der Pause wurde der Unterschied immer deutlicher, dabei muss Breinig sich sogar noch für die Chancenverwertung kritisieren lassen, viele Möglichkeiten wurden leichtfertig vertändelt oder die Situation nicht sauber zu Ende gespielt. Trotzdem erhöhten Joseph Mbuyi, Leon Michl (57.) und Tom Voss (60., 68.) auf 6:1. Auf der Gegenseite demonstrierte Görtz, dass er noch nichts verlernt hatte, wehrte einen gefährlichen Ball ab und zeigte danach noch eine Glanzparade, für die es Beifall gab. Doch den Foulelfmeter von Ayman Gassa (75.) konnte er knapp nicht verhindern. „Ich denke, man hat nicht gemerkt, dass wir einen Mann weniger auf dem Platz hatten. Man hat auch gemerkt, dass wir hier am Ende des Tages eine erfahrene Mannschaft auf dem Platz hatten und Düren eine sehr junge“, so Görtz, der bei einer Abwehraktion auch noch schmerzhaft mit dem Ellbogen Kontakt zum Pfosten hatte.

Das sah sein Trainer genauso. „Wenn man 75 Minuten mit zehn Mann so sauber herunterspielt, darf man zufrieden sein. Und ich bin sehr zufrieden“, strahlte Breinigs Coach Dirk Ruhrig, der ebenfalls kurze Hosen anhatte, um sich angesichts der dürftig besetzten Bank notfalls selbst einzuwechseln. „Das wurde durch die Einwechslung von Johnny ja nicht nötig, er hat seine Sache sehr gut gemacht.“ Für den 1. FC Düren II wird es nun sehr eng, man ist zwar zwei Plätze, aber nur noch einen Punkt vom ersten Abstiegsrang entfernt.

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de