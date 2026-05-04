Und dann kam Jonus: Hofherrnweiler dreht 0:2 innerhalb von 13 Minuten

Die SG Bettringen hat ihre Antwort im Aufstiegsrennen gegeben und bei der SG Heldenfingen/Heuchlingen mit 3:0 gewonnen. Manuel Müller traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 0:1 (45.+3), Tim Koffler erhöhte unmittelbar nach Wiederbeginn auf 0:2 (47.), ehe Paul Stich mit dem 0:3 (76.) den Auswärtssieg absicherte. Für Bettringen war es nach den Siegen gegen die SGM Tannhausen/Stödtlen und gegen die TSG Schnaitheim der nächste wichtige Erfolg, der den Tabellenzweiten auf 56 Punkte bringt. Die SG Heldenfingen/Heuchlingen bleibt nach zuvor zwei knappen Ergebnissen gegen den FC Durlangen und den 1. FC Germania Bargau bei 30 Punkten und muss den Blick weiter nach unten richten.

Der TSV Böbingen hat im Abstiegskampf einen dieser Siege geholt, die sich in einer Tabelle schwer, auf dem Platz aber umso wertvoller anfühlen. Maximilian Schneider erzielte in der 65. Minute das 1:0 und damit das einzige Tor gegen den favorisierten 1. FC Germania Bargau. Böbingen hatte zuvor gegen die TSG Nattheim verloren und bei den Sportfreunden Lorch 3:3 gespielt, nun steht die Mannschaft bei 27 Punkten und hält den Anschluss. Germania Bargau bleibt nach dem Rückschlag bei 43 Punkten und verlor nach dem 2:1 gegen die SG Heldenfingen/Heuchlingen wieder Boden im oberen Mittelfeld.

Der FC Durlangen hat die TSG Nattheim in einem engen Spiel mit 2:1 bezwungen und damit seine stabile Form der vergangenen Wochen bestätigt. Serkan Özgür brachte Durlangen mit dem 1:0 in Führung (26.), Fabian Horsch glich per Foulelfmeter zum 1:1 aus (82.), ehe Adrian Drimus in der Nachspielzeit ebenfalls per Foulelfmeter das 2:1 erzielte (90.+5). Durlangen hatte zuletzt gegen die SG Heldenfingen/Heuchlingen 1:1 gespielt und beim TV Neuler 3:0 gewonnen, nun wächst das Punktekonto auf 41. Nattheim bleibt trotz der Niederlage mit 44 Punkten vor Bargau, verpasste aber nach den Siegen gegen SSV Aalen und TSV Böbingen den nächsten Schritt nach oben.

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II hat gegen den TV Neuler aus einem 0:2 noch ein 4:2 gemacht und damit einen der emotionalsten Nachmittage dieses Spieltags erlebt. Manuel Greiner traf zum 0:1 (13.) und Marius Köppe zum 0:2 (61.), doch Enhar Jonus brachte Hofherrnweiler-Unterrombach II mit dem 1:2 (66.) und 2:2 (75.) zurück, Tim Seidler drehte die Partie zum 3:2 (79.), ehe Enhar Jonus mit seinem dritten Treffer das 4:2 erzielte (87.). Weil mehr als fünf Tore fielen, lohnt der Blick zurück: Im Hinspiel hatte der TV Neuler noch 1:0 gewonnen, diesmal aber brach ihm die Partie nach der Führung weg. Hofherrnweiler-Unterrombach II steht nach den jüngsten Siegen gegen SSV Aalen und TV Neuler nun bei 39 Punkten, Neuler bleibt nach dem 0:3 gegen FC Durlangen und dem erneuten Rückschlag bei 27 Punkten.

Der FV 08 Unterkochen gewann ein wildes 4:3 gegen die SGM Tannhausen/Stödtlen und hielt damit den Kontakt zur Spitze. Christian Essig traf früh zum 1:0 (3.), David Weißenburger glich zum 1:1 aus (11.), Jens Jakobschy stellte auf 2:1 (42.), ehe Marius Wille zum 2:2 traf (57.) und Alexander Salinger die Gäste sogar mit 2:3 in Führung brachte (61.). Jonas Feuchter erzielte das 3:3 (66.), nur eine Minute später traf Dominik Eller zum 4:3 (67.); weil mehr als fünf Tore fielen, ist auch das Hinspiel bemerkenswert, das Unterkochen bei der SGM Tannhausen/Stödtlen mit 2:1 gewonnen hatte. Unterkochen steht nach dem 4:0 gegen TSV Hüttlingen und dem 4:3 nun bei 51 Punkten auf Rang drei, während Tannhausen/Stödtlen nach Niederlagen gegen SG Bettringen, Hofherrnweiler-Unterrombach II und Unterkochen bei 19 Punkten im Tabellenkeller bleibt.

Die Sportfreunde Dorfmerkingen II haben die Tabellenführung mit einem 2:1 gegen die TSG Schnaitheim verteidigt, mussten dafür aber einen frühen Rückstand wegstecken. Luis May brachte Schnaitheim mit 0:1 in Führung (10.), Daniel Nietzer glich zum 1:1 aus (20.), Fabian Adler erzielte in der 68. Minute das 2:1 für Dorfmerkingen II. Nach der 1:3-Niederlage gegen die SG Bettringen und dem 1:4 beim TSV Hüttlingen war dieser Sieg für Dorfmerkingen II auch psychologisch wichtig, nun steht der Spitzenreiter bei 58 Punkten. Schnaitheim bleibt nach dem 1:3 gegen Unterkochen und dem 1:2 in Dorfmerkingen bei 25 Punkten und damit weiter in akuter Bedrängnis.