Und am Ende jubelt wieder der VfB 03 Hilden Das Oberliga-Team setzt sich beim 5. Hildener Futsal-Hallenmasters als Titelverteidiger gegen die eigene Reserve durch. Der AC Italia verkauft sich nicht nur als Ausrichter gut, sondern auch sportlich und besiegt im kleinen Finale den MSV.

Die zweijährige Corona-Pause tat dem Ehrgeiz der Hildener Fußballer keinen Abbruch. Bei der Stadtmeisterschaft, die seit einigen Jahren in der Futsal-Variante über die Bühne geht, kämpften die neun an den Start gehenden Mannschaften engagiert um Punkte und die Qualifikation für die Endrunde, ohne dass die Emotionen zu sehr überschwappten. Für drei Teams war allerdings schon nach der Vorrunde Schluss.

Der Einzug ins Endspiel blieb also beiden südländischen Teams verwehrt, doch im kleinen Finale versuchten die Nachbarn alles, um wenigstens Bronze zu holen. Robin Bondorf brachte den AC schnell mit 1:0 in Führung. Nur zwei Minuten später stellte Dominik Cicak auf 2:0. Younes Darkaouni verkürzte für den MSV auf 1:2, bei einem schnellen Gegenstoßvergab Karim Almakhloufi die Chance zum Ausgleich. Statt dessen machte erneut Cicak den Italia-Sieg perfekt. „Als Ausrichter den dritten Platz zu holen, ist top“, freute sich Frank Penz. Der AC-Trainer war rundum zufrieden. „Die Mannschaft hat sich richtig gesteigert“, stellte er fest. Als Maßstab für den weiteren Verlauf der Meisterschaft wollte er den Erfolg aber nicht nehmen: „Da haben wir andere Ziele – wir wollen von den Abtiegsrängen möglichst weit weg sein.“

Während die Süder einer verpassten Chance nachtrauerten, ging die Erste des AC Italia auch die Zwischenrunde hochmotiviert an. Im umkämpften Duell mit dem MSV, der ebenfalls auf dem Kunstrasen an der Schützenstraße trainiert, kam das Team von Frank Penz zwar nicht über ein 0:0 hinaus, doch schaffte es einen höheren Sieg als der MSV über die schwache Drittvertretung des VfB 03. Dadurch bekamen es die Italiener im Halbfinale lediglich mit dem Landesliga-Team des VfB 03 zu tun, während die Marokkaner auf die Oberliga-Mannschaft trafen. Der MSV hielt seine Niederlage mit einem 3:4 ebenso in Grenzen wie der AC Italia, der knapp mit 0:1 den Kürzeren zog.

Vor allem das Abschneiden des Süder Kreisliga A-Teams erstaunte. „Wir waren ‚not amused’“, tat SpVg.-Vorsitzender Holger Reinders seine Verärgerung in britischem Under­stament kund. Denn die 0:2-Niederlage gegen die VfB 03-Erste kam nicht unerwartet. Das Aus besiegelte allerdings die herbe 0:6-Abfuhr im Duell gegen den B-Kreisligisten AC Italia. „Der AC hatte sich als Gastgeber etwas vorgenommen – diesen Willen habe ich bei uns vermisst“, kommentierte Reinders den deutlichen Spielverlauf, stellte aber auch fest: „Unsere Mannschaft hatte vor dem Turnier keine Gelegenheit, in die Halle zu gehen und es waren ein paar dabei, die noch kein Futsal gespielt haben.“

Zuvor setzte sich die Zweite der SpVg. 05/06 im Spiel um Platz fünf gegen die VfB 03-Dritte erst im Strafstoßschießen durch. Die 1:0-Führung des VfB machte Marco Seidel wett. Dazu glänzte Torhüter Christoph Gläser mit starken Paraden. Im Sechsmeter-Schießen gingen die Süder in Führung und dann patzte direkt der erste VfB 03-Schütze. Den Vorsprung brachte die SpVg.-Reserve ins Ziel – sehr zur Zufriedenheit von Holger Reinders. Der Süder Vorsitzende bekannte: „Unsere Zweite hat sehr ordentlich gespielt.“

Das Finale war dann eine vereinsinterne Angegelegenheit. In der Zwischenrunde hatte die VfB 03-Zweite nur knapp mit 2:3 den Kürzeren gegen die eigene Erste gezogen. Nun wollte das Landesliga-Team die Oberliga-Truppe ein zweites Mal ärgen, doch das Unterfangen misslang. Selim El Fahmi brachte die Erste mit 1:0 in Führung. Auf der anderen Seite lenkte Bastian Sube einen Schuss von Miko Kurth über den Querbalken. Lukas Lier setzte mit einem Heber David Szewzcyk in Szene, doch dessen Kopfball tropfte auf die Lattenoberkante. Im Gegenzug traf Luca Majetic aus der Talent-Truppe des Oberliga-Teams zum 2:0. Entschlossen jagte Szewczyk einen Freistoß durch die Abwehrmauer zum 1:2 in die Maschen. 30 Sekunden waren noch zu spielen, als Calvin Mockschan wieder auf 3:1 erhöhte. Zwei Sekunden vor dem Schlusspfiff verkürzte Kurth noch auf 2:3.

Der Erfolg des Titelverteidigers kam nicht unerwartet, ungewöhnlich war jedoch, dass die Oberliga-Mannschaft diesmal mit einer sehr jungen Truppe und ohne die ganz etablierten Akteure antrat. Der Grund: Am Samstag bestritt der Oberligist ein Freundschaftsspiel bei der U23 von Fortuna Düsseldorf und besiegte den Regionalligisten mit 4:2. Deshalb setzte Torwart-Trainer Björn Scheffels, der den urlaubenden Coach Tim Schneider vertrat, einen Tag später vorwiegend auf das Prinzip „Jugend forscht“.

Derweil agierte auf der anderen Seite der bisherige Co-Trainer Manuel Mirek erstmals als Chefcoach des VfB-Landesliga-Teams. „Wir haben es der Ersten nicht so einfach gemacht, und auch unsere Außendarstellung war gut“, konstatierte er nach der Siegerehrung zufrieden und vermerkte nur einen Wermutstropfen: „Giacomo Russo hat sich vermutlich eine Zerrung zugezogen.“