Und alles nur, weil ich dich liebe

Als sein Verein den nächsten Tiefpunkt erreicht, ist Danny Wustlich trotzdem da – im Herbst 2020. Ein Jahr zuvor ist der MSV Duisburg aus der 2. Bundesliga abgestiegen und verpasst in der Saison drauf den direkten Wiederaufstieg. Nun unterliegen die Zebras vor einer coronabedingten Geisterkulisse mit 0:2 im Niederrhein-Derby gegen den KFC Uerdingen. Weil mitten in der Pandemie keine Zuschauer zugelassen sind, steht MSV-Fan Wustlich draußen vor den verschlossenen Toren der Schauinsland-Reisen-Arena und kann dem Niedergang seines Herzensklubs nur machtlos über den Live-Ticker auf seinem Smartphone zuschauen. Ein Grund sich abzuwenden? Auf keinen Fall. „Du hast dir den Verein ausgesucht. Du wechselst ja auch nicht nach sechs Jahren die Frau, nur weil die mal ein Bein verliert. Duisburg is’ Duisburg, ich scheiß‘ auf die andern.“ Zu sehen ist dieser Akt schier unzerbrechlicher Vereinsliebe von Wustlich, der 2024 nach einem Herzinfarkt stirbt, in der Sportschau-Doku „Nie mehr erste Liga? Traditionsvereine nach dem Absturz“.

Für den MSV geht es in der Folge nach fünf haarsträubenden Jahren der Drittklassigkeit im vergangenen Sommer sogar noch weiter runter. Der 1902 gegründete, stolze Traditionsverein aus dem Ruhrgebiet muss das erste Mal in seiner Vereinsgeschichte in der vierten Liga antreten. Plötzlich heißen die Gegner Eintracht Hohkeppel, Türkspor Dortmund und SC Wiedenbrück. Der nächste Tiefpunkt in Meiderich ist erreicht. Doch auch den stecken die MSV-Fans weg. Wie ein Boxer, der in den Seilen hängt, aber einfach nicht K.o. gehen will. Mehr als 16.000 Zuschauer besuchen aktuell im Schnitt die Duisburger Heimspiele in der Regionalliga, so viele wie seit zehn Jahren nicht mehr. 6000 Dauerkarten verkauft der Verein – Rekord für Saisons unterhalb der Bundesliga. Auch auswärts werden die Zebras regelmäßig von mehr als 3000 Fans begleitet, und damit von bedeutend mehr Menschen als so mancher Bundesligist.

Dass Fans trotz aller Rückschläge weiterhin zu ihrem Verein stehen und fast schon auf stoische Art und Weise gerade dann ins Stadion strömen, wenn der vermeintlich tiefste Tiefpunkt erreicht zu sein scheint, ist keineswegs ein exklusives Phänomen aus Duisburg-Meiderich. Überall in Deutschland ziehen kriselnde Traditionsvereine, strauchelnde Bundesligisten und gefallene Riesen ausgerechnet dann besonders viele Menschen an, wenn es so gar nicht läuft.